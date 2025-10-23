3I/ATLAS là vật thể liên sao được hầu hết các nhà khoa học cho là một dạng sao chổi kỳ dị, mặc dù cũng có giả thuyết khác, ví dụ giáo sư Avi Loeb của Đại học Havard (Mỹ) cho rằng nó có hành vi giống một tàu vũ trụ của người ngoài Trái Đất.

Trong khi đó, tàu NASA sắp cắt ngang vùng không gian mà nó đã bay qua là Europa Clipper, chiến binh thám hiểm "mặt trăng sự sống" Europa của Sao Mộc, rời Trái Đất từ tháng 10-2024.

Tàu NASA Europa Clipper sắp bay ngang đuôi của vật thể liên sao bí ẩn 3I/ATLAS - Ảnh: JPL-NASA

Europa Clipper vẫn đang trên hành trình, dự kiến tới năm 2030 mới đến nơi.

Theo Space.com, các nhà khoa học tính toán rằng tàu vũ trụ này đang sắp bay ngang chiếc đuôi đầy hạt tích điện mà 3I/ATLAS để lại, điều sẽ khiến nó bị phủ bởi một tấm lưới vô hình làm bằng hạt tích điện.

Nhưng có một tin tốt: Thiết kế Europa Clipper cho phép nó dễ dàng chịu các tác động kiểu này.

Thay vào đó, một số nhà khoa học tin rằng cú "lọt lưới" của tàu NASA là cơ hội tuyệt vời để nhân loại hiểu thêm về vật thể liên sao 3I/ATLAS.

Một trong số đó là tiến sĩ Samuel Grant và các cộng sự từ Viện Khí tượng Phần Lan. Ông nói: "Chúng tôi hầu như không có dữ liệu về cấu trúc bên trong của sao chổi liên sao và các hệ sao đã hình thành nên chúng".

Vì vậy, cú bay ngang đuôi 3I/ATLAS là cơ hội ngàn vàng để tàu NASA lấy mẫu các vật liệu bên trong chiếc đuôi này, vốn có thể tiết lộ về thành phần hóa học và các đặc điểm khác liên quan đến "quê hương" cũng như môi trường mà nó đã đi qua trước khi đến với hệ Mặt Trời.

Điều này cũng giúp so sánh nó với các sao chổi trong hệ Mặt Trời, giải quyết nhiều khúc mắc xung quanh cách một hệ sao hình thành và phát triển.