Tàu Mỹ bị đánh chìm rồi mất tích: Phát hiện điều kinh ngạc khi tìm thấy vị trí sau 82 năm

Sau hơn 8 thập kỷ mất tích, Hải quân Mỹ chính thức xác nhận xác tàu ngầm USS Herring dưới đáy biển ngoài khơi quần đảo Kuril.

Ngày 1/6/2026, Bộ Tư lệnh Lịch sử và Di sản Hải quân Mỹ (NHHC) xác nhận một xác tàu ngoài khơi đảo Matsuwa, thuộc quần đảo Kuril, chính là tàu ngầm USS Herring (SS-233) mất tích trong Thế chiến II. Con tàu nằm ở độ sâu hơn 90 mét, vẫn ở tư thế đứng thẳng và phần lớn thân tàu còn khá nguyên vẹn.

USS Herring được hạ thủy tháng 1/1942 và biên chế vào Hải quân Mỹ tháng 5 cùng năm. Trong hơn hai năm hoạt động, tàu thực hiện 8 chuyến tuần tra chiến đấu tại Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, được ghi nhận đánh chìm 7 tàu đối phương.

Chuyến tuần tra cuối cùng diễn ra vào năm 1944. Tối 31/5, USS Herring gặp tàu ngầm USS Barb ngoài khơi quần đảo Kuril để phân chia khu vực hoạt động.

Ngày 1/6/1944, USS Herring tấn công các tàu Nhật Bản gần đảo Matsuwa. Theo hồ sơ được NHHC đối chiếu, tàu ngầm Mỹ sau đó mắc cạn và bị các khẩu đội pháo bờ biển Nhật Bản phát hiện. Hai phát đạn bắn trúng khu vực tháp chỉ huy khi con tàu tìm cách rời khỏi khu vực. Herring không trở về căn cứ Midway theo kế hoạch và được xác định mất tích cùng toàn bộ thủy thủ đoàn.

Bí ẩn về vị trí con tàu kéo dài hơn 70 năm. Năm 2017, một đoàn thám hiểm của Hiệp hội Địa lý Nga phối hợp với quân đội Nga phát hiện xác một tàu ngầm tại khu vực và cho rằng đây có thể là USS Herring. Đoàn thám hiểm tiếp tục trở lại hiện trường năm 2022 để khảo sát và ghi hình xác tàu.

Các dữ liệu sau đó được chuyển cho phía Mỹ. NHHC phối hợp với các nhà nghiên cứu Mỹ và Nhật Bản phân tích hình ảnh, đặc điểm cấu tạo và những hư hại trên xác tàu. Dấu vết tại khu vực tháp chỉ huy cùng phần mũi phù hợp với hồ sơ chiến đấu năm 1944.

Đến ngày 1/6/2026, đúng 82 năm sau ngày USS Herring mất tích, Hải quân Mỹ chính thức xác nhận danh tính con tàu. Xác tàu hiện được coi là nơi an nghỉ cuối cùng của thủy thủ đoàn và được bảo vệ theo quy định đối với tàu quân sự Mỹ bị chìm.

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