Tàu khu trục Mỹ mất điện hoàn toàn, trôi "bất lực" nhiều giờ trên biển

Tường Như |

Tàu khu trục USS Higgins của Hải quân Mỹ bất ngờ mất điện toàn bộ trong nhiều giờ, khiến hệ thống vận hành và tác chiến tê liệt tạm thời.

Theo CNN, tàu khu trục USS Higgins đã gặp một "sự cố kỹ thuật" liên quan hệ thống điện, khiến toàn bộ con tàu rơi vào tình trạng mất nguồn. Thông tin này được Bộ Tư lệnh Hạm đội 7 của Mỹ xác nhận ngày 1-5.

Trung tá Matthew Comer, người phát ngôn Hạm đội 7, cho biết báo cáo ban đầu cho thấy một trục trặc về điện có thể đã gây ra hiện tượng phát tia lửa hoặc khói. Tuy nhiên, tình trạng này đã chấm dứt sau khi nguồn điện được ngắt.

Phía Hải quân Mỹ không công bố cụ thể vị trí xảy ra sự cố ở đâu, song khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương trải dài từ bờ Tây nước Mỹ đến ranh giới phía Tây Ấn Độ và từ Bắc Cực xuống tới Nam Cực.

Sau sự cố, nguồn điện và hệ thống động lực của tàu USS Higgins đã được khôi phục. Tuy vậy, một quan chức quốc phòng tiết lộ với truyền thông Mỹ rằng tình trạng mất điện kéo dài nhiều giờ. Đây là khoảng thời gian được đánh giá là đáng lo ngại đối với một tàu chiến đang hoạt động trên biển.

Tàu chiến Mỹ mất điện nhiều giờ giữa hai đại dương - Ảnh 1.

Tàu khu trục USS Higgins. Ảnh: US Marine Corps

Theo các chuyên gia hải quân, khi mất điện toàn bộ, con tàu gần như không thể điều khiển, đồng thời các hệ thống radar và phòng thủ điện tử cũng không hoạt động.

Ông Carl Schuster, cựu đại tá Hải quân Mỹ, nhận định tàu trong tình huống này "gần như bất động, "mù" điện tử và không thể cơ động, khiến các hệ thống radar và phòng thủ tê liệt".

Trong lúc khẩn cấp, các máy phát điện diesel dự phòng chỉ đủ cung cấp năng lượng cho hệ thống liên lạc và điều hòa không khí, không thể duy trì các chức năng chiến đấu hay vận hành chính.

USS Higgins (DDG-76) thuộc lớp khu trục Arleigh Burke – dòng tàu chủ lực của Hải quân Mỹ, với hơn 70 chiếc đang phục vụ.

Con tàu được đưa vào hoạt động từ năm 1999, dài khoảng 154 m, lượng giãn nước hơn 8.200 tấn và có thủy thủ đoàn khoảng 300 người.

Tàu USS Higgins được trang bị hệ thống tác chiến Aegis hiện đại cùng các ống phóng thẳng đứng có thể mang nhiều loại tên lửa, trong đó có tên lửa hành trình Tomahawk tấn công mục tiêu trên đất liền.

Hải quân Mỹ cho biết không có thương vong nào trong sự cố lần này, đồng thời nguyên nhân cụ thể vẫn đang được điều tra.

Trước đó, một tàu chiến khác của Mỹ là tàu sân bay USS Gerald R. Ford cũng xảy ra cháy phòng giặt vào ngày 12-3. Vụ việc không liên quan đến chiến đấu nhưng khiến 2 thủy thủ bị thương nhẹ và phải điều trị y tế.

