Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Bangkok, 8 người tử vong tại chỗ, hàng chục người bị thương

Tường Như
|

Tàu hàng va chạm xe buýt gần ga Makkasan ở Bangkok - Thái Lan, khiến ít nhất 8 người chết, 25 người bị thương và nhiều xe máy, ô tô bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 15 giờ 40 phút (giờ địa phương) chiều 16-5, trên đường Asok-Din Daeng, đoạn giao cắt với tuyến đường sắt bên dưới ga Makkasan thuộc hệ thống đường sắt sân bay Bangkok, ở quận Ratchathewi.

Bangkok: Ít nhất 8 người chết do tàu hàng tông xe buýt - Ảnh 1.

Hiện trường xe buýt bốc cháy sau khi bị tàu hàng tông tại khu vực gần ga Makkasan. Ảnh: The Nation

Theo tờ The Nation, tàu hàng đã va chạm xe buýt công cộng đang lưu thông qua khu vực giao cắt đông đúc, kéo theo nhiều ô tô và xe máy bị cuốn vào.

Cú tông mạnh khiến xe buýt bốc cháy dữ dội. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy cột khói đen bốc cao, ngọn lửa bao trùm phương tiện trong lúc lính cứu hỏa khẩn trương khống chế đám cháy. Một số tiếng nổ nhỏ liên tục phát ra từ chiếc xe cháy rụi.

Lực lượng cứu hỏa từ trạm Phaya Thai được điều động tới hiện trường. Đám cháy cơ bản đã được kiểm soát, trong khi lực lượng cứu hộ đưa người bị thương tới bệnh viện.

Bangkok: Ít nhất 8 người chết do tàu hàng tông xe buýt - Ảnh 2.

Ảnh: The Nation

Bangkok: Ít nhất 8 người chết do tàu hàng tông xe buýt - Ảnh 3.

Ảnh: The Nation

Giới chức địa phương cho biết bước đầu ghi nhận 8 người tử vong tại chỗ, 25 người bị thương, trong đó có 2 trường hợp nguy kịch.

Cảnh sát đã phong tỏa khu vực để phục vụ điều tra, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Con số thương vong có thể còn thay đổi trong thời gian tới.

Việt Nam sắp hợp long công trình 3.500 tỷ đồng tĩnh không cao nhất cả nước, nối thông Đông - Tây

