Tàu Hải quân Hoàng gia Anh hộ vệ chống ngầm đa nhiệm (multi-role anti-submarine frigate) HMS Richmond đang có chuyến thăm Việt Nam.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai của tàu HMS Richmond sau chuyến thăm năm 2021.

Nhân dịp này, Lễ hội Mùa hè Vương quốc Anh - Việt Nam 2025 đã được tổ chức tối ngày 23/9/2025 tại TP.HCM để chào mừng tàu HMS Richmond cập bến cảng Nhà Rồng và kỷ niệm 15 năm Quan hệ Đối tác Chiến lược Vương quốc Anh – Việt Nam.

Tại sự kiện, Đặc phái viên Thương mại của Chính phủ Anh cho Thái Lan, Việt Nam, Cam-pu-chia và Lào, Matt Western, đã nhắc đến các cột mốc đáng nhớ của hai nước trong suốt 15 năm trở thành đối tác chiến lược.

Cụ thể, Đặc phái viên chia sẻ hợp tác quốc phòng, thương mại và đầu tư đã phát triển vượt bật, góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp Anh và Việt Nam phát triển ở cả hai thị trường tiến tới tương lai thịnh vượng và bền vững.

Sĩ quan Chỉ huy tàu HMS Richmond, Trung tá Richard Kemp khẳng định: “Chúng tôi vinh dự được góp mặt và tăng cường cam kết của Vương quốc Anh tại sự kiện kỷ niệm 15 năm quan hệ đối tác chiến song phương này.

Sự hiện diện của Nhóm tác chiến tàu sân bay tại Châu Á - Thái Bình Dương tới các nước Singapore, Phillipines, Malaysia, Indonesia và Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của khu vực này như một ngã tư hang hải cho thương mại và an ninh toàn cầu. Điều này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do hàng hải và việc tuân thủ luật pháp quốc tế.”

Chuyến thăm của tàu Hải quân Hoàng gia Anh, HMS Richmond, cũng thể hiện cam kết mạnh mẽ của Vương quốc Anh đồng hành, xây dựng và bảo vệ an ninh hàng hải cùng Việt Nam.