Ukraine yêu cầu Israel tịch thu, khám xét tàu hàng

Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko cho biết trên Telegram hôm thứ Tư rằng tàu Panormitis đang hướng đến cảng Haifa của Israel với số ngũ cốc mà "một phần trong số đó được vận chuyển" từ các khu vực do Nga chiếm đóng ở Ukraine.

Theo các quan chức Ukraine, tàu chở hàng rời này đang chở hơn 6.200 tấn lúa mì và 19.000 tấn lúa mạch.

"Phía Ukraine đang yêu cầu các đối tác Israel tịch thu tàu và hàng hóa, tiến hành khám xét, tịch thu giấy tờ tàu và hàng hóa, lấy mẫu ngũ cốc và thẩm vấn các thành viên thủy thủ đoàn", ông Kravchenko nói.

Sự việc này đã gây ra căng thẳng ngoại giao giữa 2 nước khi Ukraine và Israel đã cáo buộc lẫn nhau với việc Ukraine nói rằng họ đã nhiều lần thúc giục Israel thông qua các kênh ngoại giao thực hiện các biện pháp liên quan đến tàu chở ngũ cốc này. Trong khi đó, Israel cáo buộc Kiev sử dụng "ngoại giao Twitter".

Bộ trưởng Ngoại giao Israel Gideon Saar nói rằng Ukraine không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào cho các tuyên bố của mình.

Tổng thống Ukraine Zelenskyy hôm thứ Ba đã đe dọa trừng phạt những kẻ tìm cách trục lợi từ lô hàng này, và Kiev đã triệu tập đại sứ Israel vì cho rằng Israel đã không hành động đủ.

Moscow chưa bình luận về tình trạng pháp lý của ngũ cốc được thu gom ở các khu vực bị chiếm đóng, và Điện Kremlin hôm thứ Ba đã từ chối bình luận về tàu Panormitis, nói rằng Nga sẽ không can thiệp.

Căng thẳng ngoại giao

Hôm thứ Năm, Công ty nhập khẩu Zenziper của Israel đã tạm dừng việc dỡ hàng từ một tàu chở hàng được cho là chở ngũ cốc từ các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng tạm thời, truyền thông Israel đưa tin.

Theo các báo cáo, công ty cho biết rằng "trong bối cảnh hiện tại", họ buộc phải trì hoãn việc dỡ hàng và nhà cung cấp sẽ phải tìm một điểm đến thay thế cho hàng hóa.

Dữ liệu giám sát giao thông hàng hải cho thấy tàu Panormitis đang di chuyển ra khỏi cảng Haifa với tốc độ khoảng 9 hải lý/giờ, gần như tốc độ tối đa. Điểm đến cuối cùng của tàu hiện chưa được xác định.

Bộ Ngoại giao Ukraine hoan nghênh diễn biến này, cho rằng nó cho thấy những nỗ lực pháp lý và ngoại giao của Kiev đang có hiệu quả.

Ukraine nhiều lần phản đối việc Nga xuất khẩu ngũ cốc từ các khu vực phía đông Ukraine bị chiếm đóng

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết Kiev sẽ "tiếp tục theo dõi con tàu này và cảnh báo về bất kỳ hoạt động nào liên quan đến nó".

Tàu Panormitis mang cờ Panama đã vào vịnh Haifa vào cuối tuần.

Một quan chức tại Royal Maritime Inc, công ty quản lý tàu có trụ sở tại Hy Lạp, đã phủ nhận việc tàu Panormitis chở bất kỳ loại ngũ cốc nào từ lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng.

"Tất cả các tài liệu pháp lý mà chúng tôi có, bao gồm cả giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, đều cho thấy hàng hóa là của Nga", quan chức này nói với hãng tin Reuters.

Kiev đã nhiều lần phản đối việc Nga xuất khẩu ngũ cốc từ các khu vực phía đông Ukraine bị chiếm đóng kể từ sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga năm 2022 và từ Crimea, vùng lãnh thổ Nga sáp nhập năm 2014.

Bộ Ngoại giao Ukraine hôm thứ Ba cho biết, kể từ tháng Ba, họ đã liên hệ với Israel liên quan đến một tàu khác, tàu Abinsk, mà Kiev cho rằng cũng đang chở ngũ cốc từ khu vực lãnh thổ của Ukraine bị chiếm đóng. Theo thông báo, con tàu đó đã được phép dỡ hàng và rời Israel bất chấp yêu cầu của Kiev.