Tàu hàng "khủng" đâm chìm tàu cá ngư dân Quảng Bình rồi bỏ chạy

Ngày 29-3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết vừa tổ chức thăm hỏi, động viên các ngư dân trên tàu cá vừa bị tàu hàng Hà Dương 06 đâm chìm trên biển vào lúc 3 giờ 30 sáng cùng ngày.

Thời điểm trên, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận được tin báo tàu cá QB: 913.91-TS do anh Trương Hải Hòa (SN 1983, ngụ xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) làm thuyền trưởng, trên tàu có 3 ngư dân khi đang khai thác thủy sản (hành nghề giã cào) tại tọa độ 17046’48’’N-106044’60’’E thì bất ngờ bị một con tàu chở hàng "khủng" lao tới đâm chìm.



Sau khi tàu cá bị chìm, 3 ngư dân rơi xuống biển. May mắn lúc đó có tàu cá của 1 ngư dân địa phương do anh Trương Phi (SN 1989, ngụ xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) làm thuyền trưởng phát hiện và cứu vớt 3 ngư dân lên tàu gặp nạn rồi đưa vào bờ an toàn.

Theo nhóm ngư dân gặp nạn, tàu của họ bị tàu hàng Hà Dương 06 - không rõ màu sơn, do phát hiện định dạng qua máy định vị - đâm chìm. Sau đó, tàu hàng bỏ chạy ra hướng Bắc.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị tuyến biển, các lực lượng nắm thông tin về tàu hàng để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật; đồng thời thăm hỏi, động viên, kiểm tra sức khỏe các ngư dân, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định khi về bờ.