Tàu hàng hơn 182.000 tấn va cầu cảng Dung Quất, mũi tàu rách 5m

Tàu Aquacharm chở hơn 170.000 tấn quặng sắt từ Úc về Quảng Ngãi đã va vào phần cầu cảng đang xây dựng ở Dung Quất. Cú va chạm mạnh khiến mũi tàu rách khoảng 5m, cầu cảng hư hỏng.

Ngày 20/10, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đã có văn bản yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng và các đơn vị liên quan triển khai phương án bảo đảm an toàn hàng hải đối với tàu Aquacharm sau sự cố va chạm tại bến cảng chuyên dùng Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất.

Theo báo cáo của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, tàu Aquacharm mang quốc tịch Marshall Islands, dài 292 m, trọng tải 182.309 tấn, có 22 thuyền viên. Tàu chở 170.856 tấn quặng sắt từ Úc về Dung Quất và vào khu neo đậu lúc 4h56 ngày 14/10.

Tàu Aquacharm chở hơn 170.000 tấn quặng sắt.

Đến 16h45 ngày 18/10, hoa tiêu liên lạc với trực ban VTS Dung Quất để thông báo lên tàu, hỗ trợ dẫn tàu vào cập cầu cảng số 10 theo kế hoạch.

Khoảng 17h45 cùng ngày, trong quá trình điều động tiếp cận cầu cảng, tàu Aquacharm va chạm với phần cầu cảng đang xây dựng. Vị trí va chạm thuộc phần nối dài cầu cảng số 10, 11, dài khoảng 50 m.

Cú va chạm khiến mũi tàu bị xé rách, cầu cảng hư hỏng. Sau sự cố, thuyền trưởng và hoa tiêu tiếp tục điều động tàu vào bến. Đến 18h30 cùng ngày, tàu Aquacharm đã cập cầu cảng số 10.

Cảng chuyên dùng của Hòa Phát Dung Quất có tổng cộng 12 bến cảng, nơi gặp sự cố là bến cảng số 10.

Phía Hòa Phát Dung Quất cho biết, ngay khi xảy ra sự cố đã tập trung bốc dỡ quặng trên tàu, đồng thời phối hợp với các bên liên quan để xử lý vụ việc. Hiện hoạt động tại cảng số 10 bị ảnh hưởng, trong khi 11 bến cảng còn lại vẫn hoạt động bình thường, sản xuất không bị gián đoạn.

Trước diễn biến thời tiết đang bước vào mùa mưa bão và gió mùa Đông Bắc mạnh ảnh hưởng đến khu vực, Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi yêu cầu chủ tàu, thuyền trưởng khẩn trương phối hợp xây dựng phương án bảo đảm an toàn khi tàu rời cầu cảng ra khu neo và trong suốt thời gian neo chờ kế hoạch tiếp theo.

Cảng vụ cũng yêu cầu bố trí tối thiểu một tàu lai dắt sử dụng chân vịt Azimuth, tổng công suất trên 5.000 HP, thường trực 24/24 giờ gần vị trí tàu Aquacharm neo đậu.

Phần mũi tàu bị xé toạc sau vụ va chạm.

Tàu lai dắt phải có đầy đủ thiết bị ứng phó sự cố tràn dầu, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; thuyền viên có kinh nghiệm xử lý tình huống khẩn cấp. Thuyền trưởng và thuyền viên tàu Aquacharm được yêu cầu chuẩn bị sẵn trang thiết bị ứng cứu, duy trì tình trạng tàu ổn định, an toàn, thường xuyên cập nhật tình trạng tàu và giữ liên lạc với cơ quan chức năng.

Theo báo cáo nhanh của Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Dung Quất, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã cử tổ công tác do Thiếu tá Huỳnh Thanh Phúc, Phó đồn trưởng, làm tổ trưởng đến hiện trường xác minh, làm việc với những người liên quan và lập biên bản vụ việc.

Qua kiểm tra sơ bộ, phần mũi tàu bị rách dài khoảng 5m, sạt cả mạn trái và mạn phải. Toàn bộ 22 thuyền viên an toàn, tàu không chìm và chưa ghi nhận tràn dầu. Thiệt hại đối với cầu cảng đang chờ giám định.