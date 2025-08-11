Tàu Hải cảnh và chiến hạm Hải quân Trung Quốc đâm nhau khi truy đuổi tàu Philippines

Trang Rappler (Philippines) đưa tin, hai tàu Trung Quốc đã va chạm với nhau trên Biển Đông vào sáng nay, 11/8, trong nỗ lực xua đuổi tàu của Philippines rời khỏi khu vực bãi cạn Scarborough.

Đoạn phim do Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG) công bố cho thấy tàu có số hiệu 3104 của Hải cảnh Trung Quốc (CCG) đang di chuyển vào khoảng 8 giờ sáng (giờ địa phương), hướng về phía tàu BRP Suluan của PCG, trước khi va chạm với chiến hạm mang số hiệu 164 của Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA).

Tàu Suluan, cũng như tàu BRP Teresa Magbanua của PCG, không bị hư hại nhưng tàu Trung Quốc được báo cáo là bị "thiệt hại đáng kể", PCG cho biết. Vụ việc xảy ra cách bãi cạn Scarborough khoảng 10,5 hải lý về phía đông.

Hình ảnh từ đoạn phim do Cảnh sát biển Philippines công bố về vụ va chạm giữa các tàu Hải cảnh và Hải quân Trung Quốc sáng ngày 11/8/2025 ở vùng biển gần bãi cạn Scarborough

Thông cáo của PCG nói rằng tàu Hải cảnh Trung Quốc đã "thực hiện một động tác nguy hiểm" trong quá trình "truy đuổi tàu Suluan với tốc độ cao", dẫn dến vụ va chạm với chiến hạm của chính Trung Quốc và "khiến mũi tàu của tàu CCG bị hư hại đáng kể, tàu không còn đủ khả năng ra khơi".

Người phát ngôn của PCG phụ trách vấn đề Biển Đông, Chuẩn Đô đốc Jay Tarriela, cho biết Philippines đã đề nghị hỗ trợ, bao gồm cả hỗ trợ y tế, cho tàu CCG nhưng không nhận được phản hồi.

Tàu Suluan và Magbanua, cùng với tàu chở cá MV Pamamalakaya, đã có mặt tại khu vực để hỗ trợ ngư dân Philippines.

Trong khi đó, người phát ngôn của Hải cảnh Trung Quốc Gan Yu ngày hôm nay tuyên bố lực lượng này đã "thực hiện mọi biện pháp cần thiết, bao gồm theo dõi, giám sát, ngăn chặn và kiểm soát, để xua đuổi các tàu Philippines" khỏi bãi cạn. Ông Gan không đề cập đến vụ va chạm trong thông cáo của CCG.