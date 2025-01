Tàu đường sắt đô thị Hà Nội sẽ chạy xuyên giao thừa Tết Ất Tỵ 2025

Theo đó, trước ngày 26/1 (27 Tết) và sau 1/2 (Mùng 4 Tết), thời gian chạy tàu thực hiện theo kế hoạch: Ngày thường, từ 5h30-22h, giãn cách 10 phút/chuyến, giãn cách giờ cao điểm 6 phút/chuyến. Ngày thứ Bảy, Chủ nhật: từ 5h30-22h, giãn cách 10 phút/chuyến.

Hành khách đi tàu đường sắt đô thị

Riêng ngày 28/1 (29 Tết), tàu chạy đến 2h ngày 29/1. Ngày Mùng 1 Tết (29/1) tàu khởi chạy lúc 10h. Mùng 2 Tết khởi hành lúc 8h, Mùng 3 Tết lúc 6h và đều kết thúc lúc 22h.

Từ ngày 3/2, ngày đi làm trở lại sau nghỉ Tết, thời gian chạy tàu từ 5h30-22h, giãn cách 10 phút/chuyến, giãn cách giờ cao điểm 6 phút/chuyến. Ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ: Thời gian chạy tàu từ 5h30-22h, giãn cách 10 phút/chuyến.

Theo Khuất Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro), công ty đã đã xây dựng kế hoạch vận hành cụ thể với các phương án khác nhau, phục vụ nhân dân thủ đô đón Xuân Ất Tỵ.

Cùng với đó, các nhà ga được trang trí nhiều hình ảnh, cảnh quan để mang đến với hành khách cảm giác một mùa Xuân tươi vui, ấm áp.

Đặc biệt là ở Ga Cát Linh và Ga Cầu Giấy có khu vực check-in để hành khách có thể ghi lại hình ảnh về những khoảnh khắc kỷ niệm về mùa xuân cùng Hà Nội Metro.

Metro Hà Nội cũng tăng cường lực lượng hỗ trợ, hướng dẫn người dân đi lại tại các nhà ga; tăng cường các hoạt động truyền thông, quảng bá trên nhiều phương tiện khác nhau.

"Để đảm bảo an toàn kỹ thuật của phương tiện là yêu cầu số 1 và yêu cầu sống còn của vận tải đường sắt nói chung và đặc biệt là vận tải công cộng, đường sắt đô thị. Thêm nữa, chúng tôi cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt lượng công an, bên cạnh công tác bảo đảm an toàn kỹ thuật, đảm bảo an ninh trật tự, duy trì môi trường, an ninh trật tự trong, ngoài ga, trên tàu là rất quan trọng đối với dịch vụ để người dân đi chơi Tết, yên tâm vào ga, lên tàu là thông suốt", ông Khuất Việt Hùng cho biết.

Trong năm 2024, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội đã vận hành trên 109.000 lượt tàu chở khách, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình vận hành, tỷ lệ tàu đúng giờ đạt 99,8%. Tổng sản lượng hành khách vận chuyển đạt trên 14,8 triệu lượt hành khách.

Trong đó, tuyến 2A, Cát Linh – Hà Đông: Đã vận chuyển trên 11,8 triệu lượt hành khách, bằng 109,72% so với thực hiện năm 2023. Tuyến 3.1, Nhổn – ga Hà Nội (đoạn trên cao): Bắt đầu vận hành từ ngày 08/8/2024, bình quân các ngày thường trong tuần vận chuyển trên 18 ngàn lượt hành khách/ngày. Hành khách sử dụng vé tháng đạt gần 60%, và tiếp tục có xu hướng tăng trưởng trong thời gian tiếp theo.