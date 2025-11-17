Theo Tân Hoa Xã , vào khoảng 9h sáng thứ Sáu (14/11), tàu đổ bộ Tứ Xuyên Type 076 của Trung Quốc đã rời xưởng đóng tàu ở Thượng Hải để thực hiện chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên. Đến 17h ngày Chủ nhật (16/11), tàu đã an toàn trở về bến, hoàn thành chuyến thử nghiệm kéo dài ba ngày.

Theo Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), chuyến thử nghiệm trên biển nhằm kiểm tra, xác minh độ tin cậy và tính ổn định của hệ thống năng lượng, hệ thống điện và các hệ thống khác của tàu.

"Hạ thủy vào tháng 12/2024, tàu Tứ Xuyên đã hoàn thành nhiều cuộc thử nghiệm quan trọng trước khi thử nghiệm trên biển", Hải quân PLA cho biết.

Tứ Xuyên, số hiệu 51, là tàu tấn công đổ bộ thế hệ mới của Hải quân Trung Quốc. Tàu có lượng giãn nước hơn 40.000 tấn, có cấu trúc kiên cố, cùng sàn đáp máy bay trải dài toàn thân tàu. Tàu được tích hợp công nghệ máy phóng điện từ và hệ thống hãm hiện đại cho phép triển khai máy bay cánh cố định, trực thăng và thiết bị đổ bộ.

Ông Wang Yun Fei, chuyên gia về quân sự Trung Quốc nhận định, chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên của Tứ Xuyên diễn ra sau chưa đầy một năm kể từ khi hạ thủy, cho thấy việc chế tạo tàu đang tiến triển rất tốt.

"So với tàu tấn công đổ bộ Type 075, Type 076 được bổ sung các công nghệ mới như máy phóng điện từ và hệ thống kiểm soát hàng không mới, và việc bắt đầu giai đoạn thử nghiệm trên biển trong thời gian ngắn như vậy cho thấy mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ và", chuyên gia Wang Yun Fei nói.

Trong khi đó, ông Zhang Jun She, một chuyên gia quân sự khác cho biết, tốc độ đóng tàu Tứ Xuyên được đánh giá là nhanh, cho thấy Trung Quốc đã đạt đến trình độ cao hơn về công nghệ đóng tàu chiến cỡ lớn. Theo ông, con tàu có thể sẽ thử nghiệm các chức năng di chuyển và công suất, sau đó mới tiến đến các tính năng khác như máy phóng điện từ.

Chuyên gia này lưu ý rằng, mặc dù nhiệm vụ chính của Tứ Xuyên là hoạt động đổ bộ, nhưng đây không phải là tàu tấn công đổ bộ truyền thống vì nó được trang bị máy phóng điện từ, cho phép tàu mang theo máy bay cánh cố định, thậm chí cả máy bay chiến đấu tàng hình J-35, như một tàu sân bay hạng nhẹ. Điều này cũng có nghĩa là Type 076 đóng vai trò chiến lược quan trọng.