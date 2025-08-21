Hạm đội 7 của Hải quân Hoa Kỳ xác nhận với USNI (U.S. Naval Institute, tức “Viện Hải quân Hoa Kỳ”) vào tối ngày 20/8 rằng, tàu vận tải đổ bộ kiểu bến tàu USS New Orleans (LPD-18) của Hải quân Mỹ đã bốc cháy ngoài khơi bờ biển tỉnh Okinawa của Nhật Bản.

Được biết, USS New Orleans là một phần của lực lượng đổ bộ tiền phương của Hải quân Mỹ có trụ sở tại Sasebo, Nhật Bản. Con tàu này thường xuyên hiện diện ở Okinawa bởi ở đó có một căn cứ Thủy quân Lục chiến Mỹ, thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân Lục chiến (MEU).

Con tàu có lượng giãn nước hơn 24,4 nghìn tấn, có khả năng chở theo 2 tàu đổ bộ đệm khí (LCAC) hoặc 1 tàu đổ bộ thông thường, cùng với 800 sĩ quan, thủy thủ và binh sĩ thủy quân lục chiến.





Sàn đáp của tàu USS New Orleans (LPD-18) có thể cất, hạ cánh tất cả các máy bay trực thăng vận tải hạng nặng như CH-53 Sea Stallion hay MV-22 Osprey. Tàu đổ bộ và trực thăng vận tải là những phương tiện vận tải chính đưa lực lượng thủy quân lục chiến từ tàu đổ bộ lên bờ.

Một thông cáo của Hạm đội 7 ngày 20/8 nêu rõ, các thủy thủ đoàn của chiếc LPD-18 cùng với sự hỗ trợ của Lực lượng Phòng vệ Trên biển (hải quân) của Nhật Bản đang ứng phó với một vụ hỏa hoạn trên tàu USS New Orleans vào chiều ngày 20 tháng 8, gần Okinawa, Nhật Bản.

Một quan chức Hải quân xác nhận với USNI News rằng không có báo cáo ban đầu nào về thương tích của thủy thủ đoàn và đám cháy đã được khống chế nhưng chưa tắt hẳn.

Hải quân Mỹ cho biết, hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây ra vụ cháy, sau khi công tác cứu chữa hoàn tất, việc điều tra sẽ được tiến hành và các thông tin chi tiết sẽ được cung cấp sau.

Các cảnh quay từ đài truyền hình NHK của Nhật Bản cho thấy New Orleans ngoài khơi Căn cứ Hải quân White Beach, Okinawa với hai tàu kéo sử dụng vòi rồng phun nước vào phần khoang ở mũi tàu đổ bộ.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết với đài truyền hình rằng họ nhận được cuộc gọi cầu cứu từ New Orleans vào khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương và đã cử lực lượng đến tham gia công tác chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.