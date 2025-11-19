Trong bài có sử dụng ảnh tạo bởi AI.
Tàu điện, hàng không và những pha ‘chơi lớn’ của Vingroup, Sun Group để kết nối dự án tỷ USD
Việt Hùng |
Những "ông lớn" bất động sản Việt Nam không chỉ xây nhà mà còn đầu tư hạ tầng "khủng" để kết nối với các dự án tỷ USD. Từ cầu đường, metro của Vingroup đến cáp treo, hãng hàng không của Sun Group không chỉ rút ngắn khoảng cách mà còn kéo người dân về ở và mở ra sự tăng trưởng bền vững.
