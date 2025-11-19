Tàu điện, hàng không và những pha ‘chơi lớn’ của Vingroup, Sun Group để kết nối dự án tỷ USD

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh chóng tại Việt Nam, các tập đoàn bất động sản lớn đang dẫn dắt xu hướng bằng cách đầu tư mạnh tay vào hạ tầng kết nối. Không chờ nhà nước, họ tự bỏ vốn xây cầu, đường, metro hay thậm chí hãng hàng không để nâng tầm dự án, tạo lợi thế cạnh tranh và kích thích tăng trưởng kinh tế. Dưới đây là những pha "chơi lớn" tiêu biểu.