HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tàu dầu bốc cháy gần Hormuz, Mỹ cáo buộc Iran là thủ phạm

Kông Anh
|

Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải Vương quốc Anh thông tin tàu chở dầu khi đang di chuyển qua eo biển Hormuz bất ngờ trúng vật thể lạ và bốc cháy.

Cơ quan Điều phối thương mại hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết tàu chở dầu đang di chuyển về phía nam gần Limah (Oman) sau khi bị va chạm vào mạn trái, gây ra hỏa hoạn. Vụ tấn công không gây ra thương vong hay thiệt hại về môi trường và khuyến cáo tàu thuyền nên thận trọng khi đi qua khu vực này.

Hiện tại, các nhà chức trách đang điều tra vụ việc. Trong khi đó, quan chức Mỹ đổ lỗi cho Iran về vụ tấn công khi cho rằng quân đội Iran bắn ít nhất 2 tên lửa vào tàu thương mại ở eo biển Hormuz vào đêm ngày 6/7. Cả hai tàu đều bị hư hại đáng kể, nhưng không có thương vong nào được báo cáo.

Tàu dầu bốc cháy gần Hormuz 2026 và cáo buộc Iran là thủ phạm - Ảnh 1.

Tàu chở dầu và tàu chở hàng được nhìn thấy ở vịnh Oman, dọc theo tuyến đường vận chuyển nối liền eo biển Hormuz và biển Ả Rập. (Ảnh: AP)

Các vụ tấn công được báo cáo xảy ra sau khi thỏa thuận kéo dài một tuần giữa Mỹ và Iran về việc ngừng cuộc tấn công ở eo biển Hormuz hết hạn. Việc tạm ngừng này trùng với lễ tang cấp nhà nước kéo dài 6 ngày của Iran dành cho cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.

Vụ tấn công xảy ra bất chấp thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran cũng như những nỗ lực ngoại giao đang diễn ra nhằm đạt được thỏa thuận hòa bình lâu dài hơn. Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Washington và Tehran được tổ chức tại Doha tuần trước cũng kết thúc mà không đạt được tiến triển đáng kể nào về tương lai của hoạt động vận tải đường thủy qua eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz là nơi khoảng 20% lượng dầu thô và khí đốt hóa lỏng của thế giới đi qua trong thời bình. Tuyến hàng hải huyết mạch này gần như đã bị Iran phong tỏa hoàn toàn sau khi xung đột Trung Đông bùng phát hồi cuối tháng 2, khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Cuối tháng trước, IRGC yêu cầu tàu thuyền phải tuân theo tuyến đường do Iran công bố khi đi qua eo biển Hormuz và cảnh báo sẽ xử lý phương tiện vi phạm. Lực lượng này trước đó thông tin “một số cơ quan chức năng công bố luồng di chuyển mới trên eo biển Hormuz”, gọi đây là điều không thể chấp nhận.

Siêu máy bay KR-860 của Nga đi trước thời đại, đến Airbus cũng "hít khói": Chẳng qua thế giới không dám đón nhận nó
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

tàu dầu bốc cháy

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại