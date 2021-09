Tàu container lớn nhất thế giới sắp vào kênh đào Suez, cả thế giới thấp thỏm lo sợ "thảm hoạ" Ever Given tái hiện

Eve Ace - tàu container lớn nhất thế giới thuộc thế hệ sau của tàu Ever Given với chiều dài tương đương nhưng chiều rộng và độ sâu đều nhỉnh hơn.



Ever Ace, tầu container lớn nhất thế giới đã cập cảng Felixstowe (Suffolk, Anh) vào cuối tuần qua. Con tàu khổng lồ này thuộc thế hệ mới hơn so với tàu Ever Given – con tàu từng mắc kẹt tại kênh đào Suez trong 6 ngày hồi tháng 3. Ever Ace là tàu hạng A của Evergreen, có khả năng chở 23.992 container. Trong khi đó, tàu Ever Given thuộc hạng G, chỉ có thể chở 20.124 container. 11 con tàu khổng lồ khác được phát triển cùng với Ever Ace, 3 trong số đó được đưa vào vận hành trong năm nay.

Theo hồ sơ của Cục Hàng hải Mỹ, 2 con tàu có cùng chiều dài nhưng Ever Ace rộng và sâu hơn. Ever Given rộng 58,8m, trong khi Ever Ace rộng 61,5m. Độ sâu của ever Given là 15,95m còn Ever Ace là 16,48m.

Tàu Eve Ace có 2 ngày nghỉ tại cảng Suffolk và sẽ di chuyển đến Rotterdam vào ngày 15/9, theo BBC. Trong lịch trình, nó sẽ phải băng qua kênh đào Suez, nơi chiếm đến 12% lượng vận tải biển toàn cầu.

Đây cũng là hải trình mà tàu Ever Given đã đi và bị mắc kẹt, khiến chuỗi cung ứng hàng hoá toàn cầu bị tê liệt trong một tuần. Có khoảng 400 tàu cũng bị kẹt lại sau khi Ever Given không thể vượt qua kênh đào Suez, một số khác buộc phải thay đổi lịch trình di chuyển, vòng qua bờ biển phía nam châu Phi.

Phải mất 1 tuần nạo vét và đào bới để đưa chiếc tàu khổng lồ này khỏi kênh đào Suez, một nỗ lực tốn kém khiến chính quyền Ai Cập phải giữ Ever Fiven vào ngày 133/4.

Ever Given sau đó đã tới được Rotterdam vào ngày 29/7 với hơn 20.000 container, mất 106 ngày kể từ khi khởi hành cho đến khi kết thúc hành trình, khi chủ tàu là công ty Nhật Bản Shoei Kisen Kaisha đạt được thoả thuận bồi thường với cơ quan quản lý kênh đào Suez.