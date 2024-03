Tàu hàng True Confidence khi chưa bị tấn công. (Ảnh: vesseltracker)

Đây là vụ tấn công chết người đầu tiên được báo cáo kể từ khi lực lượng Houthi bắt đầu tấn công tàu thương mại trên một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới.

Houthi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công ngày 6/3, khiến con tàu True Confidence mang cờ Barbados thuộc sở hữu của Hy Lạp bốc cháy ở vị trí cách bờ biển Aden của Yemen khoảng 50 hải lý.

Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X để đáp lại phát biểu của Houthi, đại sứ quán Anh viết: "Đây là hậu quả đáng buồn nhưng không thể tránh khỏi khi lực lượng Houthi liều lĩnh bắn tên lửa vào tàu thuyền quốc tế. Họ phải dừng lại".

Houthi tấn công các tàu trên Biển Đỏ từ tháng 11 năm ngoái, để thực hiện điều mà họ gọi là chiến dịch đoàn kết với người Palestine trong cuộc chiến với Israel ở Dải Gaza.

Anh và Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Houthi. Vụ tấn công chết người lần này có thể khiến phương Tây có hành động quân sự mạnh mẽ hơn.

CENTCOM cho biết, cuộc tấn công của Houthi cũng làm ít nhất 4 thuyền viên bị thương và gây ra "thiệt hại đáng kể" cho con tàu. Một nguồn tin cho biết, 4 thuyền viên bị bỏng nặng và 3 người mất tích sau vụ tấn công.

Hãng điều hành tàu True Confidence của Hy Lạp cho biết, con tàu đang trôi dạt và bốc cháy. Họ không có thông tin gì về tình trạng của 20 thuyền viên và 3 vệ sĩ có vũ trang trên tàu, trong đó có 15 người Philippines, 4 người Việt Nam, 2 người Sri Lanka, 1 người Ấn Độ và 1 người Nepal, Reuters đưa tin.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, nhân chứng nhìn thấy khói bốc lên từ tàu True Confidence. Quan chức giấu tên cho biết một chiếc xuồng cứu sinh được nhìn thấy ở gần con tàu bị tấn công. Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết, họ đã nhận được báo cáo về một sự cố cách bờ biển Aden 54 hải lý về phía tây nam, gần lối vào Biển Đỏ, đồng thời cho biết con tàu đã bị bỏ rơi và “không còn được điều khiển nữa”.

UKMTO cho biết, lực lượng liên minh đang hỗ trợ tàu và thủy thủ đoàn.

Stephen Cotton, tổng thư ký Liên đoàn công nhân vận tải quốc tế, kêu gọi hành động khẩn cấp để bảo vệ các thành viên của họ.

“Chúng tôi đã liên tục cảnh báo cộng đồng quốc tế và ngành hàng hải về những rủi ro ngày càng gia tăng mà những người đi biển ở Vịnh Aden và Biển Đỏ phải đối mặt. Hôm nay… chúng tôi thấy những cảnh báo đó đã được xác nhận một cách bi thảm”, ông Cotton nói.

Bốn ngày trước, tàu hàng Rubymar thuộc sở hữu của Anh trở thành con tàu đầu tiên bị chìm do cuộc tấn công của Houthi, sau khi nổi suốt 2 tuần và bị hư hại nghiêm trọng do bị trúng tên lửa. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã được sơ tán an toàn khỏi tàu đó.

Những cuộc tấn công của Houthi đã làm gián đoạn hoạt động vận tải biển toàn cầu, buộc các công ty phải chuyển hướng đi qua khu vực nam châu Phi. Chi phí bảo hiểm cho chuyến đi 7 ngày qua Biển Đỏ tăng lên hàng trăm nghìn đô la.

Dù Houthi tuyên bố sẽ tấn công các tàu có liên quan đến Anh, Mỹ và Israel, các nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết tất cả các tàu đều có thể gặp rủi ro.

True Confidence thuộc sở hữu của công ty True Confidence Shipping, đăng ký tại Liberia và được điều hành bởi hãng Third January Maritime có trụ sở tại Hy Lạp. Cả hai công ty cho biết trong tuyên bố chung rằng tàu của họ không có mối liên hệ nào với Mỹ.