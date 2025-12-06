Tàu chở dầu trúng đòn tấn công mắc kẹt ngoài khơi Bulgaria

Tàu chở dầu Kairos, chịu hư hại sau một vụ tấn công bằng tàu không người lái của Ukraine trên Biển Đen, hiện gặp nạn ngoài khơi Bulgaria. Theo dữ liệu ban đầu, trên tàu có 10 người, tàu được cho là rỗng và không gây nguy cơ đối với môi trường.

Theo các nhà chức trách hàng hải Bulgaria, một tàu chở dầu treo cờ Gambia đã vào vùng lãnh hải gần Ahtopol của nước này.

Theo Bộ Giao thông Vận tải và Cơ sở hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ, Kairos bị tấn công ngày 29/11 trong vùng đặc quyền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ — khoảng 45 km tính từ bờ biển.

Thời điểm đó, thuỷ thủ đoàn 25 người đã được lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đưa lên bờ an toàn và đám cháy đã được dập tắt.

Cơ quan biên phòng Bulgaria, hải quân và Cơ quan Hàng hải đã triển khai một chiến dịch cứu hộ, nhưng công tác cứu hộ đang gặp khó khăn do thời tiết xấu.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ quan ngại về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào tàu dân sự trên Biển Đen. Kazakhstan cũng đã lên án Kiev vì các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Tập đoàn Đường ống Dầu Khí Caspian.