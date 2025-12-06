HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tàu chở dầu trúng đòn tấn công mắc kẹt ngoài khơi Bulgaria

Hải Yến |

Tàu chở dầu Kairos đang mắc kẹt ngoài khơi Bulgaria sau khi bị tàu không người lái tấn công. Cứu hộ gặp khó do thời tiết xấu.

- Ảnh 1.

Tàu chở dầu Kairos, chịu hư hại sau một vụ tấn công bằng tàu không người lái của Ukraine trên Biển Đen, hiện gặp nạn ngoài khơi Bulgaria. Theo dữ liệu ban đầu, trên tàu có 10 người, tàu được cho là rỗng và không gây nguy cơ đối với môi trường.

Theo các nhà chức trách hàng hải Bulgaria, một tàu chở dầu treo cờ Gambia đã vào vùng lãnh hải gần Ahtopol của nước này.

Theo Bộ Giao thông Vận tải và Cơ sở hạ tầng Thổ Nhĩ Kỳ, Kairos bị tấn công ngày 29/11 trong vùng đặc quyền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ — khoảng 45 km tính từ bờ biển.

Thời điểm đó, thuỷ thủ đoàn 25 người đã được lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đưa lên bờ an toàn và đám cháy đã được dập tắt.

Cơ quan biên phòng Bulgaria, hải quân và Cơ quan Hàng hải đã triển khai một chiến dịch cứu hộ, nhưng công tác cứu hộ đang gặp khó khăn do thời tiết xấu.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan bày tỏ quan ngại về các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào tàu dân sự trên Biển Đen. Kazakhstan cũng đã lên án Kiev vì các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Tập đoàn Đường ống Dầu Khí Caspian.

Tàu chở dầu trúng đòn tấn công mắc kẹt ngoài khơi Bulgaria - Báo Giáo dục và Thời đại

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại