Thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm Navy Lookout. Được biết các tàu Nga đang di chuyển dọc theo một trong những tuyến đường biển nhộn nhịp nhất thế giới gần vùng lãnh hải của Vương quốc Anh.

Để giám sát hoạt động, Hải quân Anh đã điều động 2 tàu tuần tra là HMS Mersey và HMS Severn. Ban đầu, tàu HMS Mersey bắt đầu hộ tống nhóm tàu Nga khi chúng tiến vào vùng biển thuộc lãnh thổ Anh, sau khi được các đơn vị NATO giám sát liên tục tại Vịnh Biscay.

Trong quá trình di chuyển tiếp theo gần đảo Wight, tàu HMS Severn đã tham gia chiến dịch, hoạt động phối hợp chặt chẽ với tàu HMS Mersey.

Ngoài ra, lực lượng không quân tham gia còn bao gồm các trực thăng hải quân Wildcat thuộc Phi đội Hàng không Hải quân số 815, cũng là lực lượng đã hộ tống tàu chở dầu của Nga.

Tàu hộ vệ tên lửa giúp cho tàu chở Nga không bị bắt giữ.

Điều đáng chú ý là đây không phải lần đầu tiên Nga sử dụng tàu chiến để hộ tống tàu chở dầu của mình. Theo nhận xét, chiến dịch này diễn ra chỉ hai tuần sau một nhiệm vụ tương tự do Hải quân Hoàng gia thực hiện.

Vào thời điểm đó, tàu tuần tra HMS Mersey và 1 máy bay trực thăng Wildcat thuộc Phi đội 815 của Hải quân Hoàng gia Anh đã hộ tống tàu chống ngầm cỡ lớn lớp Udaloy mang tên Severomorsk, cùng với các tàu chở dầu Nga là MYS Zhelaniya và Sparta IV.

Nhóm này đã bị giám sát trong suốt hành trình qua eo biển Dover và eo biển Manche cho đến khi được bàn giao dưới quyền các đối tác gần đảo Ushant.

Sau đó, vào ngày 9 tháng 1, nhóm tàu này đã ở gần Bồ Đào Nha và hướng về phía Địa Trung Hải.

Ngay từ ngày 18 tháng 1 năm 2026, tàu Mys Zhelaniya, thuộc diện bị trừng phạt, đã vận chuyển hàng hóa quân sự đến Libya dưới sự bảo vệ của một tàu chiến.

Mặc dù tàu Mys Zhelaniya đã giấu cảng đích trong hệ thống định vị, nhưng lộ trình vẫn bị ghi lại và hoạt động trinh sát sơ bộ đã xác nhận việc dỡ hàng tại cảng Tobruk.

Song song đó, một tàu khác được chấp thuận - tàu Sparta IV của Nga cũng đang hướng tới cảng Tartus của Syria.