Tàu chở dầu Nga tiếp tục hướng về Cuba thách thức lệnh phong tỏa của Mỹ

Động thái này của Nga dường như nhằm thử thách quyết tâm của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng tại hòn đảo này.

Công ty theo dõi hàng hải Kpler Ltd. cho biết, tàu chở dầu Sea Horse dự kiến sẽ đến Cuba vào đầu tháng 3, cung cấp nhiên liệu rất cần thiết cho quốc đảo Caribbean.

Cuba đang thiếu hụt nhiên liệu thiết yếu cho việc nấu ăn, vận tải, phát điện, và đang phải vật lộn để duy trì nguồn điện. Kể từ đầu năm, lượng điện có sẵn đã giảm mạnh, hình ảnh vệ tinh cho thấy ánh sáng ban đêm đã giảm tới 50%.

Theo ông Matt Smith - một nhà phân tích hàng đầu tại Kpler, tàu Sea Horse đã lấy hàng trong một vụ chuyển dầu giữa các tàu ngoài khơi bờ biển Síp, có thể đang chở gần 200 nghìn thùng dầu diesel của Nga, đây là nhiên liệu thiết yếu dành cho vận tải và phát điện.

Lô hàng nhiên liệu diesel từ Nga sẽ giúp Cuba tạm thời vượt qua khó khăn?

Hiện chưa rõ liệu tàu Sea Horse có thể phá vỡ lệnh phong tỏa của Mỹ hay không, vốn đã dẫn đến việc bắt giữ ít nhất 9 tàu liên quan đến việc vận chuyển dầu bất bị cấm vận. Vụ việc này sẽ là một thử thách thực sự đối với sự kiên nhẫn thất thường của Tổng thống Donald Trump.

Áp lực lên Havana đã gia tăng kể từ cuối năm ngoái, khi lực lượng Mỹ tấn công một tàu chở dầu của Venezuela đến Cuba. Sau vụ bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela và đồng minh lâu năm Nicolás Maduro, chính quyền Trump đã nhanh chóng ra lệnh cho chính phủ lâm thời ngừng vận chuyển dầu đến hòn đảo nói trên.

Ông Trump cũng đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán nhiên liệu cho Cuba, khiến Mexico - từng là nhà cung cấp đáng tin cậy, cũng phải ngừng hoạt động này.

Giờ đây, chính Moskva đang vội vàng vào cuộc giải cứu, họ không còn sợ các lệnh trừng phạt và bất chấp tinh thần khét tiếng của Hiệp định Anchorage, vốn gần đây đã mất đi "vẻ quyến rũ và hào nhoáng".

Theo báo chí Nga, các thỏa thuận quốc tế đang không được chính quyền Mỹ tôn trọng. Do đó việc giúp đỡ Cuba có thể mang ý nghĩa nhiều hơn là chỉ đơn thuần cứu một đồng minh lâu năm.