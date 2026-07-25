Tàu chở dầu liên tục bị tấn công

Các tàu chở dầu ngày càng trở thành mục tiêu tấn công trên nhiều mặt trận khi chiến tranh kinh tế được sử dụng như một vũ khí trong các cuộc xung đột leo thang ở Trung Đông và châu Âu.

Iran đã tăng cường các cuộc tấn công vào các tàu chở dầu trong và xung quanh eo biển Hormuz trong tháng này khi nước này cố gắng áp đặt quyền kiểm soát đối với hành lang dầu mỏ quan trọng này. Đồng minh Houthi của Tehran ở Yemen đã mở mặt trận thứ hai trong tuần này, bắn vào hai tàu chở dầu của Ả Rập Xê Út ở Biển Đỏ sau khi tuyên bố cấm vận hàng hải đối với Riyadh.

Trong khi đó, Ukraine cho biết họ đã tấn công hơn 150 tàu chở dầu, tàu chở hàng và các tàu khác có liên quan đến hạm đội ngầm của Nga ở Biển Azov và Biển Đen, theo Kyiv Post.

Giá dầu đã tăng hơn 30% trong tháng Bảy, với dầu thô Brent vượt mốc 100 đô la một thùng hôm 24/7, khi tình hình an ninh nhanh chóng xấu đi ở phía nam Biển Đỏ và Hormuz. Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh.

"Sau khi bản ghi nhớ sụp đổ, chúng ta đã bước vào giai đoạn tồi tệ nhất của cuộc xung đột này đối với vận tải hàng hải thương mại," ông Dimitris Maniatis, Giám đốc điều hành của công ty dịch vụ rủi ro hàng hải Marisks, có trụ sở tại Athens, Hy Lạp, cho biết.

"Lý do chính là việc Iran muốn khẳng định quyền lực và kiểm soát nhiều hơn đối với những gì đang xảy ra ở eo biển Hormuz," ông Maniatis nói.

Khoảng 61 tàu thương mại đã bị tấn công ở Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và Vịnh Oman kể từ ngày 1/3, theo Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO). Ít nhất 10 tàu chở dầu đã bị tấn công trong tháng này xung quanh Hormuz.

Các cuộc tấn công ở Biển Đỏ hiện đang đe dọa hàng triệu thùng dầu mỗi ngày mà Ả Rập Xê Út đã chuyển hướng qua đường ống dẫn đến bờ biển phía tây của họ trong bối cảnh tình hình an ninh ở Hormuz bất ổn. Dầu xuất khẩu của Ả Rập Xê Út đi qua eo biển Bab el-Mandeb, một điểm nghẽn nối Biển Đỏ với Vịnh Aden.

"Iran và Houthi hiện đang cùng nhau giáng một đòn rất mạnh vào lợi ích quốc gia của Mỹ, các công ty dầu mỏ của Mỹ và tất nhiên là cả Ả Rập Xê Út," ông Maniatis nói.

Ả Rập Xê Út có thể chuyển hướng một số lượng dầu nhất định qua đường ống dẫn kéo dài từ một cảng trên Biển Đỏ, băng qua Ai Cập đến Địa Trung Hải, nhưng vấn đề hậu cần rất phức tạp, theo Matt Smith, giám đốc nghiên cứu hàng hóa tại Kpler.

Lưu lượng tàu đi qua eo biển Hormuz giảm mạnh từ sau xung đột Mỹ - Iran. Ảnh: CNBC.

Trong khi đó, ở Biển Đen, Liên minh Đường ống Caspian đã ngừng việc bốc dỡ hàng lên tàu chở dầu tại cảng Novorossiysk của Nga do các vụ tấn công vào tàu thuyền. Kazakhstan xuất khẩu khoảng 80% lượng dầu thô của mình thông qua đường ống dẫn dầu đó, Croft cho biết trong một ghi chú gửi cho khách hàng tuần này.

Người Kazakhstan có rất ít lựa chọn thay thế cho đường ống dẫn dầu này. Điều đó có nghĩa là sản lượng khoảng 1,7 triệu thùng/ngày trong tháng 6 của họ có thể phải ngừng hoạt động, Croft nói.

Ukraine cũng đã tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, dẫn đến hơn 50% công suất của nước này bị ngừng hoạt động, nhà phân tích cho biết.

"Nga hiện đã áp đặt lệnh cấm xuất khẩu các sản phẩm và các nhà máy lọc dầu của họ đã bị ảnh hưởng rất lớn bởi Ukraine," Croft nói với CNBC. "Nga là một trong những nhà xuất khẩu sản phẩm lớn nhất, một trong những nhà xuất khẩu dầu diesel lớn nhất. Điều này thực sự đang gây áp lực lên thị trường sản phẩm cũng như thị trường dầu thô".