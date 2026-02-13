Tàu chiến Trump-class hé lộ sức mạnh laser khiến thế giới chú ý

Hệ thống HELIOS do Lockheed Martin phát triển cho Hải quân Mỹ có giá 150 triệu USD. Ảnh: Lockheed Martin.

Hải quân Mỹ thúc đẩy chương trình tàu chiến Trump-class với vũ khí laser

Hải quân Mỹ đang đặt kỳ vọng lớn vào lớp tàu chiến mới mang tên Trump-class, được xem là bước ngoặt trong việc triển khai vũ khí năng lượng định hướng (DE) trên quy mô toàn hạm đội.

Tại sự kiện WEST 2026 ở San Diego, Đô đốc Daryl Caudle - Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ - khẳng định thời kỳ tiến triển chậm chạp của công nghệ laser đã kết thúc. Ông nhấn mạnh Trump-class sẽ trở thành nền tảng thử nghiệm, thúc đẩy việc tích hợp laser cả trên tàu lẫn tại căn cứ.

“Đây là thời điểm thích hợp. Tôi muốn đứng sau công nghệ này, tôi muốn nó thành công. Tôi thấy nó không chỉ giải quyết vấn đề trên tàu mà còn bảo vệ căn cứ", ông Caudle cho biết.

Tàu chiến khổng lồ với hỏa lực vượt trội

Động lực cho kế hoạch này xuất phát từ tuyên bố của Tổng thống Donald Trump tháng 12/2025 về chương trình tàu chiến trang bị tên lửa siêu vượt âm, pháo điện từ và laser năng lượng cao.

Đây là một phần trong khái niệm “Golden Fleet” của Nhà Trắng. Ông Trump khẳng định tại dinh thự Mar-a-Lago ở Florida rằng các tàu này sẽ “nhanh nhất, lớn nhất và mạnh hơn gấp 100 lần bất kỳ tàu chiến nào từng được chế tạo.”

Theo ông, mỗi tàu sẽ có lượng giãn nước khoảng 30.000-40.000 tấn, lớn hơn nhiều so với các tàu khu trục hiện nay của Hải quân Mỹ. Caudle coi đây là cơ hội để đưa nỗ lực phát triển vũ khí laser vốn bị đình trệ sang giai đoạn có tính ứng dụng thực tế.

Trong hơn một thập kỷ qua, Hải quân Mỹ đã thử nghiệm laser nhưng chưa thể triển khai rộng rãi.

Hiện tại, tàu khu trục USS Preble được trang bị hệ thống HELIOS của Lockheed Martin - loại laser năng lượng cao tích hợp khả năng gây lóa quang học và giám sát, nhằm vô hiệu hóa máy bay không người lái và các mối đe dọa trinh sát.

Trong khi đó, các tàu USS Dewey và Stockdale sử dụng laser ODIN công suất thấp hơn, chủ yếu để gây nhiễu cảm biến đối phương.

Tháng 1/2026, Phó Đô đốc Brendan McLane xác nhận các cuộc thử nghiệm trên biển của USS Preble trong năm 2025 đã thành công.

Chiến lược năng lượng định hướng toàn diện

Dù thừa nhận Hải quân chưa giải quyết triệt để các thách thức công nghệ trong triển khai laser, nhưng ông Caudle khẳng định sẽ thay đổi điều đó trong nhiệm kỳ của mình. Ông công bố tài liệu “Fighting Instructions” mới, nêu rõ cách thức trang bị, tổ chức, huấn luyện và tác chiến.

Văn bản trên đề xuất một chiến lược DE toàn diện trong khuôn khổ Chương trình Quốc phòng Nhiều năm (FYDP), đặt ra ưu tiên, ngưỡng năng lực và lộ trình đầu tư.

Theo kế hoạch, Hải quân sẽ chuẩn hóa hệ thống laser trên các nền tảng, từ khung chỉ huy - kiểm soát chung, cảm biến mục tiêu cho đến mở rộng công nghiệp và tăng cường chuỗi cung ứng.

Ông Caudle nhấn mạnh chiến lược này sẽ thúc đẩy đầu tư bền vững vào năng lượng, hệ thống nhiệt và tích hợp, nhằm đưa công nghệ laser từ thử nghiệm sang năng lực thực tế trên toàn hạm đội.