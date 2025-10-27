HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Tàu chiến Mỹ cập cảng Trinidad và Tobago, gia tăng áp lực lên Venezuela

Hoàng Vân |

Một tàu chiến Mỹ đã cập cảng thủ đô Trinidad và Tobago hôm 26/10/2025, gây áp lực quân sự lên Venezuela và tổng thống nước này.

Theo AP, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Gravely của Mỹ đã cập cảng Port of Spain - thủ đô của Trinidad và Tobago, trong khi siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang di chuyển gần hơn đến Venezuela.

Tàu chiến Mỹ cập cảng Trinidad và Tobago, gia tăng áp lực lên Venezuela- Ảnh 1.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích việc điều động tàu sân bay này là một nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm tạo ra "một cuộc chiến tranh vĩnh cửu mới" chống lại Caracas.

Tàu chiến Mỹ cập cảng Trinidad và Tobago, gia tăng áp lực lên Venezuela- Ảnh 2.

Các quan chức cấp cao Mỹ và Trinidad và Tobago cho biết, tàu chiến khổng lồ sẽ ở lại Trinidad cho đến ngày 30/10 để hai nước có thể tiến hành các cuộc tập trận chung.

Tàu chiến Mỹ cập cảng Trinidad và Tobago, gia tăng áp lực lên Venezuela- Ảnh 3.

Một quan chức quân sự cấp cao giấu tên ở Trinidad và Tobago nói với The Associated Press rằng, động thái này chỉ mới được lên kế hoạch gần đây.

Tàu chiến Mỹ cập cảng Trinidad và Tobago, gia tăng áp lực lên Venezuela- Ảnh 4.

Kamla Persad-Bissessar, Thủ tướng Trinidad và Tobago, là người ủng hộ mạnh mẽ sự hiện diện của quân đội Mỹ và các cuộc tấn công chết người vào các tàu chở ma túy bị tình nghi ở vùng biển ngoài khơi Venezuela.

Tàu chiến Mỹ cập cảng Trinidad và Tobago, gia tăng áp lực lên Venezuela- Ảnh 5.

Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ, Jenifer Neidhart de Orti, cho biết, các cuộc tập trận nhằm giải quyết các mối đe dọa chung như tội phạm xuyên quốc gia, các nhiệm vụ nhân đạo và các nỗ lực an ninh.

