Theo AP, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Gravely của Mỹ đã cập cảng Port of Spain - thủ đô của Trinidad và Tobago, trong khi siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang di chuyển gần hơn đến Venezuela.
Tàu chiến Mỹ cập cảng Trinidad và Tobago, gia tăng áp lực lên Venezuela
Một tàu chiến Mỹ đã cập cảng thủ đô Trinidad và Tobago hôm 26/10/2025, gây áp lực quân sự lên Venezuela và tổng thống nước này.
