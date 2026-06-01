Tàu cao tốc Iran nã tên lửa xa 700km

Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã ra mắt tàu cao tốc Rajab 27th mới của mình tại Tehran vào tối 30/5.

Iran ra mắt tàu cao tốc Rajab 27th.

Theo Tasnim, Rajab 27th là thế hệ tàu tấn công nhanh có thiết kế kiểu tàu 3 thân, giúp tăng cường sự ổn định và khả năng cơ động trong điều kiện hàng hải khắc nghiệt.

Chiếc tàu cao tốc này được trang bị khả năng diệt hạm khá mạnh với hai tên lửa hành trình có tầm bắn hiệu quả lên tới 700km.

Tàu Rajab 27th cũng được thiết kế để hoạt động trong điều kiện biển có sóng cao tới 3m mà vẫn duy trì được khả năng cơ động cao.

Việc ra mắt tàu cao tốc mới nhấn mạnh sự phát triển liên tục của năng lực hàng hải tấn công nhanh và trang bị tên lửa của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phòng thủ hải quân và các hoạt động của Iran ở vùng biển phía Nam.

Chuyên trang quân sự Mỹ War Zone cho biết, không phải tàu chiến cỡ lớn mà chính những chiếc tàu cao tốc cỡ nhỏ mới là lực lượng làm nên sức mạnh đáng sợ cho Hải quân của IRGC.

Đây là những khí tài có khả năng cơ động rất cao, trang bị nhiều loại vũ khí và khó bị phát hiện hơn so với tàu hải quân truyền thống.

Quân đội Mỹ tuyên bố đã đánh chìm một nửa số xuồng cao tốc của Iran, song không nêu con số cụ thể, trong khi các chuyên gia nhận định IRGC còn sở hữu hàng trăm đến hàng nghìn phương tiện như vậy.

Nỗ lực xác minh con số cụ thể rất khó khăn, do không thể phát hiện những chiếc xuồng này trên ảnh vệ tinh và chúng cũng có nhiều khu vực ẩn náu.

"Đây vẫn là lực lượng có khả năng gây rối và uy hiếp eo biển Hormuz. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được Iran định làm gì và ý định của họ thế nào", Đô đốc về hưu Gary Roughead, từng là chỉ huy tác chiến của Hải quân Mỹ, nhận xét.

Mỹ sở hữu ưu thế về số lượng khí tài và trình độ công nghệ, cũng là siêu cường hàng đầu thế giới trong tác chiến hàng hải, khiến đối đầu với họ bằng phương thức truyền thống là không khả thi.

Do đó, hạm đội tàu cỡ nhỏ của Iran được phát triển cho lối đánh du kích trên biển, tận dụng lợi thế địa hình khi không có tuyến đường thay thế nào cho các tàu đang kẹt bên trong và ngoài eo biển Hormuz.

Tàu cao tốc Iran có thể đạt tốc độ 150-180km/h, mang được nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa hành trình diệt hạm. Lực lượng này có thể triển khai từ nhiều hướng, đồng loạt phóng tên lửa để gây khó khăn cho nỗ lực đánh chặn của đối phương.

Hỏa lực của một nhóm tàu cao tốc thường tương đương hoặc nhiều hơn tàu mặt nước truyền thống, nhưng khả năng phân tán cao khiến chúng khó bị tấn công và vô hiệu hóa hơn nhiều.

"Số lượng chiến hạm cần để bảo vệ hoạt động vận tải trong khu vực sẽ là rất lớn và tiêu tốn nguồn lực khổng lồ", Sidharth Kaushal, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh (RUSI) nêu quan điểm khi nói về sự nguy hiểm của hạm đội tàu cỡ nhỏ Iran.

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Xe máy điện đầu tiên của Honda tại Việt Nam giảm giá 5 triệu đồng

Tên lửa Blue Origin phát nổ thành quả cầu lửa khi rời bệ phóng

Hình ảnh 2 đối tượng cầm búa, đập tủ kính lấy vàng ở TPHCM

Chính thức: Vận hành những cây số đầu tiên của cao tốc ‘rừng - biển’ đẹp hàng đầu Việt Nam

Xe ga giá chỉ 21 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, trang bị vượt Honda Vision

Khám xét khẩn cấp nơi làm việc, bắt giam Chủ tịch HĐQT Vũ Hoàng Long SN 1984 và 16 'đàn em'

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

