Tàu cá Quảng Bình gặp nạn trên biển: Việt Nam phối hợp với Trung Quốc tìm kiếm, cứu nạn ngư dân

Chiều 9/5, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã thông tin về công tác bảo hộ công dân đối với tàu cá Quảng Bình gặp nạn trên biển.

Cụ thể, theo thông tin của các cơ quan chức năng, ngày 2 đến 3/5, có 4 tàu cá của tỉnh Quảng Bình cùng với 24 ngư dân bị gặp nạn trên biển. Các lực lượng chức năng, tàu cá của Việt Nam đã phối hợp với lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Trung Quốc tích cực tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân.

"Cho đến nay thì thông tin mà chúng tôi có được thì các lực lượng đã cứu được 13 ngư dân, tìm thấy một ngư dân bị thiệt mạng và đang tích cực tìm kiếm 10 ngư dân còn lại", bà Hằng cho biết.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã làm việc ngay với Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội cũng như chỉ đạo cho Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh thông tin cho cơ quan tìm kiếm, cứu nạn của Trung Quốc. Việt Nam đề nghị Trung Quốc tăng cường cử các lực lượng, phương tiện cần thiết để tiến hành tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân đang mất tích.

Các cơ quan chức năng của Trung Quốc cũng đã cử phương tiện phối hợp với Việt Nam để hỗ trợ các hoạt động tìm kiếm. Các cơ quan chức năng của Việt Nam thì đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc để tích cực tìm kiếm, cứu nạn ngư dân; theo dõi, cập nhật tình hình vụ việc và sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân kịp thời.

Trước đó, thông tin từ báo Quảng Bình cho hay, từ ngày 1/5 đến sáng 3/5, 4 tàu cá của ngư dân Quảng Bình gặp tai nạn do giông lốc trong lúc đánh cá trên biển, trong đó có 3 tàu bị chìm, 1 tàu mất liên lạc.

Đó là tàu cá QB-92699 TS do ông Nguyễn Đức Trung (49 tuổi, trú tại thôn Thượng Đức, xã Đức Trạch, H.Bố Trạch) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, có tổng cộng 7 thành viên; tàu cá QB-98768 TS do ông Lê Văn Chiến (ở P.Quảng Phúc, TX.Ba Đồn) làm thuyền trưởng, có 5 thành viên; tàu cá QB-93712 TS do ông Phạm Văn Trung (trú xã Quảng Phú, H.Quảng Trạch) làm chủ tàu kiêm máy trưởng, có 7 thành viên; tàu QB-98614 TS do ông Phan Thanh Hùng (ở P.Quảng Phúc, TX.Ba Đồn) làm thuyền trưởng, có 5 thành viên. Tàu QB-98614 TS hiện đang mất liên lạc.