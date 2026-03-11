HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tạt xăng đốt người mua ve chai vì nghi bị nói xấu

Nhật Huy |

Cho rằng người thu mua ve chai nói xấu mình, đối tượng ở phường Tô Châu (tỉnh An Giang) đã mang xăng đến tạt và châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ Trương Văn Vũ (SN 1999, trú phường Tô Châu) để điều tra về hành vi " Giết người ".

Tạt xăng đốt người thu mua ve chai ở An Giang: Hành vi gây phẫn nộ năm 2026 - Ảnh 1.

Đối tượng Trương Văn Vũ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 8/3, Vũ đang ở nhà thì nghe tiếng rao thu mua ve chai của ông L.T.T (SN 1971, cư trú tỉnh Cà Mau) đi ngang qua. Cho rằng ông T. nói xấu mình, Vũ nảy sinh ý định dùng xăng đốt nạn nhân.

Sau đó, Vũ lấy một vỏ chai bia chứa khoảng 0,5 lít xăng, một ca nhựa, bật lửa và một cây chĩa rồi đi bộ đến khu vực đường Nam Hồ (khu phố 4, phường Tô Châu), nơi ông T. đang nằm võng.

Tại đây, Vũ rót xăng ra ca nhựa, tạt vào người ông T. rồi châm lửa khiến toàn thân nạn nhân bốc cháy. Ông T. hoảng loạn bỏ chạy, được người dân hỗ trợ dập lửa và đưa đến Trung tâm Y tế Hà Tiên cấp cứu. Qua thăm khám, nạn nhân bị bỏng khoảng 64% cơ thể, bỏng độ II.

Sau khi gây án, Vũ quay về nhà và ngay sau đó bị lực lượng Công an phường Tô Châu mời làm việc và tạm giữ.

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Chuồng
Tags

Công an tỉnh An Giang

Phòng Cảnh sát Hình sự

Trung tâm Y tế Hà Tiên

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại