Tắt ngay tính năng này trên iPhone nếu không muốn mất tiền trong tài khoản

FaceTime là một ứng dụng gọi video quen thuộc và hữu ích với người dùng iPhone. Tuy nhiên, chính sự tiện lợi này đã trở thành kẽ hở để kẻ gian lợi dụng, giăng bẫy lừa đảo tinh vi khiến nhiều người dùng mất tiền. Trước đây, cả cơ quan chức năng lẫn Apple đều đã phải lên tiếng cảnh báo về thủ đoạn này.

Cụ thể, Cảnh sát thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) đã đưa ra cảnh báo về sự gia tăng đột biến các vụ lừa đảo liên quan đến điện thoại iPhone. Đáng chú ý, FaceTime - ứng dụng gọi điện video của Apple đã bị lợi dụng trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động lừa đảo này.

Phương thức lừa đảo qua FaceTime Bước 1: Kẻ lừa đảo gửi lời mời FaceTime, giả mạo là nhân viên hỗ trợ của một nền tảng nào đó, thông báo rằng tài khoản tài chính của nạn nhân gặp vấn đề và nếu không xử lý kịp thời sẽ bị trừ tiền hoặc ảnh hưởng đến tín dụng; khiến nạn nhân hoảng loạn. Bước 2: Hướng dẫn nạn nhân tham gia các cuộc họp video trực tuyến và yêu cầu chia sẻ màn hình, hoặc hướng dẫn nạn nhân truy cập vào các trang web lạ để liên hệ với đội "hỗ trợ trực tuyến". Bước 3: Lừa nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản được chỉ định hoặc hướng dẫn nạn nhân vay tiền từ ngân hàng hoặc các nền tảng cho vay trực tuyến khác với lời hứa sẽ hoàn trả sau khi xác minh. Sau khi nạn nhân hoàn tất chuyển khoản, ID FaceTime ngay sau đó sẽ bị chặn.

Cách tắt FaceTime trên iPhone

Trong trường hợp cần dùng, Apple khuyến cáo người dùng không nên trả lời các cuộc gọi FaceTime từ người lạ.

Để tắt tính năng FaceTime, chỉ cần làm theo 3 bước sau: Mở Cài đặt (Settings) > Chọn FaceTime > Tắt FaceTime.

Trong trường- hợp bạn cần dùng FaceTime để liên lạc với người thân, hãy luôn ghi nhớ các nguyên tắc vàng sau:

Không trả lời các cuộc gọi FaceTime từ số lạ hoặc những người bạn không quen biết. Tuyệt đối không chia sẻ màn hình điện thoại của mình cho bất kỳ ai qua cuộc gọi video. Không bao giờ thực hiện chuyển tiền hay cung cấp thông tin nhạy cảm theo hướng dẫn của người lạ.











