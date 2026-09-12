Tất cả tài xế trên toàn quốc chú ý đề xuất quy định mới nhất từ Bộ Công an

Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết sẽ đề xuất thêm quy định mới trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Đề xuất siết quy định giảm tốc độ khi thời tiết xấu sau tai nạn thảm khốc trên Quốc lộ 6

Ngày 10/9, Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết đơn vị đang tiến hành nghiên cứu, tham mưu các cấp có thẩm quyền để bổ sung quy định pháp lý bắt buộc về việc giảm tốc độ khi gặp điều kiện thời tiết bất lợi như mưa giông, sương mù, đường trơn trượt hoặc khi tầm nhìn bị hạn chế. Động thái này hướng tới việc thiết lập khung chế tài chặt chẽ hơn, nhằm ngăn chặn hiệu quả những thảm kịch giao thông xuất phát từ sự chủ quan của người điều khiển phương tiện.

Đề xuất cấp thiết trên được đưa ra sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào trưa ngày 9/9 tại tuyến Quốc lộ 6 (đoạn qua tổ dân phố Lâm Sơn, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ). Vào thời điểm đó, một xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát Phú Thọ đang di chuyển thì bất ngờ va chạm mạnh với xe ô tô khách 16 chỗ biển kiểm soát Hà Nội lưu thông theo chiều ngược lại. Hậu quả khốc liệt của cú tông trực diện khiến hai người tử vong tại chỗ và một nạn nhân khác bị thương nặng.

Qua kết quả điều tra và phân tích hiện trường, Cục CSGT chỉ rõ nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tai nạn bắt nguồn từ sự chủ quan, xem nhẹ các quy tắc an toàn cơ bản của tài xế xe đầu kéo. Dù thời điểm xảy ra sự việc trời đang mưa rất lớn, mặt đường trơn trượt và đoạn đường có góc cua nguy hiểm, tài xế này vẫn duy trì tốc độ cao mà không hề giảm ga để kiểm soát phương tiện. Khi ôm cua trong điều kiện trời mưa, lực ly tâm đã khiến phần đuôi xe đầu kéo bị văng trượt hoàn toàn khỏi tầm kiểm soát, lao sang hẳn phần đường ngược chiều và đập trực diện vào xe khách 16 chỗ đang đi đúng làn.

Mức độ nguy hiểm của thời tiết xấu tới giao thông: Những con số biết nói

Thực tế từ dữ liệu của cơ quan chức năng cho thấy thời tiết bất lợi chính là yếu tố xúc tác làm gia tăng đột biến các vụ tai nạn thảm khốc. Theo số liệu báo cáo của Công an các địa phương gửi về Cục CSGT, tính riêng trong ngày 25/7, toàn quốc đã xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông đường bộ, cướp đi sinh mạng của 30 người và làm 15 người bị thương.

Đáng chú ý, có tới 41,66% số vụ tai nạn trong ngày hôm đó xảy ra tại những nơi mặt đường trơn ướt do mưa, cao gần gấp 3 lần tỷ lệ trung bình của tháng trước (15,36%).

Cục CSGT chỉ ra rằng, mưa giông làm mặt đường trơn trượt và hạn chế tầm nhìn, thế nhưng phần lớn người tham gia giao thông vẫn giữ thói quen chủ quan, không chịu giảm tốc độ và thiếu chú ý quan sát. Bên cạnh yếu tố thời tiết, các nguyên nhân phổ biến dẫn đến thảm kịch gồm có: đi sai làn, sai phần đường, chiều đường quy định; không giảm tốc độ khi gặp chướng ngại vật hoặc người qua đường; và vi phạm nghiêm trọng quy tắc nhường đường tại nơi giao nhau.

Vụ tai nạn trên Quốc lộ 6 cùng những con số thống kê nêu trên không chỉ là hồi chuông cảnh báo đau xót về tính mạng con người mà còn cho thấy tính cấp thiết của đề xuất mà Cục CSGT chuẩn bị đưa ra.

Khuyến cáo ý thức tham gia giao thông khi thời tiết xấu

Việc Cục CSGT đề xuất đưa quy định giảm tốc độ trong thời tiết xấu thành điều khoản bắt buộc trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là bước tiến mang tính phòng ngừa từ sớm, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để xử lý nghiêm các hành vi phóng nhanh vượt ẩu khi trời mưa bão.

Từ thực tế đó, Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông khi lái xe dưới trời mưa gió, sương mù dày đặc hoặc trên các cung đường đèo dốc khuất tầm nhìn, người điều khiển cần tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc sau: