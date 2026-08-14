Tất cả tài xế ô tô, xe tải chú ý quy định xử phạt mới nhất tới 52 triệu đồng từ 15/8

Đây là quy định mới được bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Quy định mới được bổ sung tại Nghị định 238/2026/NĐ-CP của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ của Nghị định 168.

Theo đó, từ ngày 15/8/2026, không chỉ người trực tiếp điều khiển phương tiện mà chủ xe cũng có thể bị xử phạt nếu giao xe hoặc để người làm công, người đại diện sử dụng ô tô không kinh doanh vận tải hàng hóa để chở hàng hóa có thu tiền.

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Người lái xe chở hàng có thể bị phạt đến 12 triệu đồng

Cụ thể, điểm b khoản 4 Điều 8 Nghị định 238/2026/NĐ-CP bổ sung điểm e vào sau điểm đ khoản 8 Điều 21 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Theo quy định mới, hành vi điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hàng hóa nhưng chở hàng hóa trên xe có thu tiền thuộc nhóm hành vi bị xử phạt tại khoản 8 Điều 21. Mức phạt áp dụng đối với người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi này là từ 8 - 12 triệu đồng.

Như vậy, trường hợp một ô tô không đăng ký, không hoạt động theo hình thức kinh doanh vận tải hàng hóa nhưng được sử dụng để vận chuyển hàng cho người khác và có thu tiền thì người trực tiếp điều khiển xe có thể bị xử phạt theo quy định trên.

Chủ xe là tổ chức có thể bị phạt tới 52 triệu đồng

Đáng chú ý, Nghị định 238/2026/NĐ-CP đồng thời bổ sung chế tài đối với chủ phương tiện.

Theo đó, chủ phương tiện sẽ bị xử phạt nếu giao phương tiện hoặc để cho người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi sử dụng ô tô không kinh doanh vận tải hàng hóa để chở hàng có thu tiền.

Căn cứ khoản 13 Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt đối với chủ ô tô, xe máy chuyên dùng và các loại xe tương tự ô tô trong trường hợp này là từ 20 - 26 triệu đồng đối với cá nhân.

Nếu chủ phương tiện là tổ chức, mức phạt tăng gấp đôi, từ 40 - 52 triệu đồng. Như vậy, mức xử phạt cao nhất đối với chủ xe là tổ chức có thể lên tới 52 triệu đồng.

Các quy định này chính thức được áp dụng từ 15/8/2026.