Tất cả tài khoản MXH của nữ diễn viên H.T bất ngờ "bay màu" giữa đêm

Tờ Sohu đưa tin tài khoản Douyin, Kuaishou của nữ diễn viên Diêm Học Tinh đã bị cấm theo dõi và biến mất trên MXH vào rạng sáng 11/1. Trước đó, chỉ riêng tài khoản Douyin của Diêm Học Tinh đã có hơn 3,6 triệu người theo dõi. Việc các tài khoản MXH của nữ diễn viên này "bay màu" gây bàn tán.

Theo truyền thông Trung Quốc, Diêm Học Tinh nhiều khả năng đã nhận đòn trừng phạt từ nền tảng MXH, bị cấm livestream và xuất hiện trên Internet. Cách đây không lâu, Diêm Học Tinh đã lên mạng kể khổ chuyện cô 1 mình bươn chải nuôi cả nhà. Diêm Học Tinh khóc lóc nói rằng con trai cô bất tài không làm ra tiền, con dâu chỉ là diễn viên kịch hạng B thu nhập ít ỏi. Do đó, toàn bộ chi phí sinh hoạt lớn nhỏ trong nhà đều đổ dồn lên người cô. Vì vậy, Diêm Học Tinh van xin khán giả mua hàng trên sóng livestream để giúp cô vượt qua áp lực kinh tế. Cảm thông với hoàn cảnh của Diêm Học Tinh, nhiều người đã bấm đặt hàng. Ai có ngờ, tất cả đều đã bị Diêm Học Tinh lừa dối.

Diêm Học Tinh nhận đòn trừng phạt vì giả nghèo để bán hàng livestream. Ảnh: Baidu.

Tờ QQ đã vào cuộc bóc phốt sự giả tạo của Diêm Học Tinh, vờ vịt giả nghèo than khổ để bán được nhiều hàng trên livestream. Theo đó, Diêm Học Tinh sở hữu 1 căn hộ cao cấp ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và 2 căn biệt thự hướng biển ở Tam Á (Trung Quốc).

Nữ diễn viên này có cuộc sống vô cùng xa hoa. Mỗi bữa, thức ăn dọn lên bàn trong nhà cô phải đủ 11 món. Diêm Học Tinh cũng mặc toàn đồ hiệu, 1 chiếc áo phông có giá 7.000 NDT (26,3 triệu đồng), vòng tay giá 40.000 NDT (150 triệu đồng), túi xách 12.400 NDT (46 triệu đồng). Các nguồn tin trong showbiz cho biết học phí đi mẫu giáo của cháu Diêm Học Tinh lên đến 400.000 NDT/năm (1,5 tỷ đồng). Giá cát-xê quảng cáo của Diêm Học Tinh cũng khá cao, từ 73.000 NDT đến 120.000 NDT (khoảng 266-444 triệu đồng).

Nữ diễn viên này có cuộc sống vô cùng xa hoa, sung túc nhưng vì đồng tiền lại lừa dối công chúng. Ảnh: Weibo.

Diêm Học Tinh sinh 1972, từng nổi tiếng với các phim truyền hình như Lưu Lão Căn, Người Ngoại Tỉnh Ở Chốn Đô Thành, Mẹ Tôi - Điền Tiểu Thảo, Trò Chuyện Về Tình Yêu Cùng Mẹ.... Sau khi vạch trần bộ mặt thật, Diêm Học Tinh bị chỉ trích, tẩy chay dữ dội. Cô lên tiếng xin lỗi, nhưng không được công chúng chấp nhận và bị mỉa mai là kẻ lừa đảo. Kể từ khi dính bê bối, Diêm Học Tinh ở ẩn, không còn dám ló mặt trước truyền thông thêm lần nào nữa.

Nguồn: Sina, Sohu