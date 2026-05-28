Tất cả người thuê và cho thuê nhà chú ý quy định về thu tiền điện mới nhất 2026

Quy định về thu tiền điện nhà trọ

Theo Thông tư 60/2025/TT-BCT, mỗi địa chỉ nhà cho thuê chỉ được ký một hợp đồng mua bán điện duy nhất. Chủ nhà có trách nhiệm khai báo thông tin cư trú của người thuê để làm căn cứ tính định mức. Cách tính tiền điện sinh hoạt cho người thuê nhà được chia theo các trường hợp sau:

Đối với trường hợp hộ gia đình thuê nhà

Mỗi hộ gia đình thuê nhà được tính 1 định mức điện sinh hoạt.

Chủ nhà có thể trực tiếp ký hợp đồng hoặc ủy quyền (có cam kết thanh toán) cho hộ gia đình thuê tự ký hợp đồng với bên bán điện.

Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà (không phải hộ gia đình)

Trường hợp 1: Thuê từ 12 tháng trở lên + Có đăng ký tạm trú/thường trú

Chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng hoặc đại diện cho bên thuê ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán của chủ nhà). Định mức được cấp dựa trên thông tin cư trú thực tế.

Trường hợp 2: Thuê dưới 12 tháng + KHÔNG kê khai đầy đủ số người

Áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của Bậc 2 (mức giá tương ứng với khung từ 101 - 200 kWh) cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

Trường hợp 3: Chủ nhà kê khai ĐẦY ĐỦ số người sử dụng điện

Bên bán điện sẽ cấp định mức dựa trên nguyên tắc: Cứ 4 người được tính là 1 hộ sử dụng điện (1 định mức).

Tỷ lệ tính định mức lẻ được quy định cụ thể như sau:

1 người được tính là 1/4 định mức

2 người được tính là 1/2 định mức

3 người được tính là 3/4 định mức

4 người được tính là 01 định mức

Lưu ý: Khi có biến động tăng/giảm số người thuê, chủ nhà phải thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh lại định mức.

Trong trường hợp người thuê không ký hợp đồng trực tiếp với bên bán điện, tổng số tiền điện chủ nhà thu của người thuê không được phép vượt quá số tiền hiển thị trên hóa đơn tiền điện hằng tháng do đơn vị bán lẻ điện phát hành.

Biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt hiện hành (6 Bậc)

Theo Quyết định số 1279/QĐ-BCT, giá bán lẻ điện sinh hoạt lũy tiến được áp dụng theo các bậc sau:

Khung xử phạt hành vi thu tiền điện sai quy định từ ngày 25/5/2026

Theo Nghị định 133/2026/NĐ-CP, chế tài xử phạt đối với hành vi lạm thu tiền điện nhà trọ được siết chặt với mức phạt tiền mặt rất cao và đi kèm biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm khắc: