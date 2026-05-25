Tất cả người thuê và cho thuê nhà chú quy định phạt tới 30 triệu đồng từ hôm nay 25/5

Nghị định 133/2026 của Chính phủ đã chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 25/5, thiết lập các chế tài hành chính nghiêm khắc đối với loạt hành vi vi phạm trong mảng sử dụng điện, nhất là đối với những người cho thuê nhà.

Phạt nặng hành vi thu tiền điện của người thuê cao hơn mức quy định

Điểm đáng chú ý lớn nhất trong văn bản pháp lý này là quy định xử phạt từ 20 – 30 triệu đồng đối với các chủ bất động sản cho thuê có hành vi thu tiền điện của người thuê cao hơn mức quy định của Nhà nước. Khung phạt này áp dụng cho các trường hợp chủ nhà mua điện theo biểu giá bán lẻ phục vụ nhu cầu sinh hoạt thông thường nhưng lại tự ý nâng giá khi tính tiền cho người ở trọ.

Bên cạnh hình thức phạt tiền mặt kịch khung lên đến 30 triệu đồng, chủ nhà trọ sai phạm còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc bao gồm:

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung chế tài phạt tiền từ 3 – 5 triệu đồng đối với những cá nhân có hành vi gây khó khăn, cản trở lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra, thanh tra việc tiêu thụ và quản lý điện.

Cách tính giá điện chuẩn cho người ở trọ hiện nay

Dựa trên các quy định pháp lý hiện hành, người thuê nhà trọ phục vụ mục đích để ở được quyền tiếp cận nguồn năng lượng theo biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt lũy tiến bậc thang. Cách tính định mức cụ thể được phân chia như sau:

Thẩm quyền xử lý và quy trình phản ánh vi phạm

Nghị định quy định rõ, Chủ tịch UBND cấp xã, phường là người có thẩm quyền trực tiếp ra quyết định xử phạt các chủ nhà trọ tính tiền điện sai quy định.

Để bảo vệ quyền lợi của mình, phía cơ quan điện lực khuyến cáo người thuê nhà khi phát hiện chủ nhà ép giá điện cao vô lý cần chủ động thực hiện các bước sau:

Báo cáo trực tiếp sự việc lên Ủy ban nhân dân cấp xã, phường sở tại để các cấp có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Phản ánh tới công ty điện lực quản lý địa bàn để đơn vị này phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra thực tế.

Lưu ý quan trọng cho chủ nhà: Pháp luật cũng quy định sẽ xử phạt hành chính đối với các chủ hộ cố tình vi phạm nghĩa vụ thông báo cho bên bán điện khi có sự sụt giảm về số lượng hộ dùng chung công tơ, giảm định mức tiêu thụ hoặc cố tình khai báo sai lệch số người sử dụng nhằm mục đích chiếm dụng định mức điện sinh hoạt nhiều hơn thực tế.