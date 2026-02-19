Tất cả người dùng Zalo, Facebook, Tiktok đặc biệt chú ý vấn đề sau!

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo, thời gian gần đây, tình trạng tài khoản Facebook, Zalo, TikTok… bị tin tặc xâm nhập, chiếm quyền kiểm soát có chiều hướng gia tăng. Không ít nạn nhân sau khi bị chiếm đoạt tài khoản đã rơi vào cảnh mất tiền, lộ lọt thông tin cá nhân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín; thậm chí kéo theo nhiều hệ lụy phức tạp về an ninh, trật tự trên không gian mạng.

Mặc dù các cơ quan chức năng đã nhiều lần phát đi cảnh báo, song tình trạng người dùng bị mất tài khoản vẫn diễn ra phổ biến. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự chủ quan và thiếu cảnh giác. Nhiều người dễ dàng tin vào tin nhắn giả mạo người quen, cơ quan chức năng hoặc các thông báo từ “ hệ thống mạng xã hội”, rồi vô tình bấm vào đường link lạ, nhập thông tin đăng nhập hoặc cung cấp mã xác thực (OTP) cho đối tượng xấu.

Không chỉ vậy, thói quen đặt mật khẩu đơn giản, dùng chung một mật khẩu cho nhiều tài khoản hoặc không kích hoạt xác thực hai lớp (2FA) còn vô tình tạo điều kiện để kẻ gian dễ dàng xâm nhập.

Trong khi đó, các thủ đoạn lừa đảo ngày càng biến tướng tinh vi, liên tục thay đổi kịch bản tiếp cận, đánh thẳng vào tâm lý hoang mang và lo sợ. Những chiêu trò thường gặp như: cảnh báo tài khoản vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, yêu cầu xác minh gấp, thông báo khóa tài khoản… khiến nhiều người mất cảnh giác.

Sau khi chiếm quyền kiểm soát tài khoản, các đối tượng sẽ sử dụng chính tài khoản bị chiếm đoạt để nhắn tin vay tiền, mạo danh nạn nhân nhằm lừa đảo bạn bè, người thân, qua đó chiếm đoạt tài sản. Nguy hiểm hơn, nhiều tài khoản còn bị biến thành công cụ phát tán thông tin sai sự thật, đăng tải nội dung độc hại, gây nhiễu loạn thông tin và tạo bức xúc trong dư luận.

Trước thực trạng này, người dùng cần chủ động siết chặt các biện pháp bảo mật. Trước hết, nên đặt mật khẩu mạnh (tối thiểu 12 ký tự, kết hợp chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt), tránh dùng chung mật khẩu cho nhiều nền tảng. Việc kích hoạt xác thực hai lớp (2FA), thay đổi mật khẩu định kỳ và kiểm tra lịch sử đăng nhập cũng là bước quan trọng để giảm nguy cơ bị xâm nhập. Đồng thời, cần rà soát và thu hồi quyền truy cập của các ứng dụng, thiết bị không cần thiết hoặc không rõ nguồn gốc.

Song song đó, người dùng tuyệt đối không bấm vào đường link lạ, không tin các tin nhắn yêu cầu xác minh, nhận quà, vay tiền. Đặc biệt, không cung cấp mật khẩu và mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào, không đăng nhập tài khoản trên thiết bị lạ hoặc máy tính công cộng.

Ngoài vấn đề bảo mật tài khoản, việc quản lý thông tin cá nhân cũng đóng vai trò quan trọng. Người dùng không nên công khai các thông tin nhạy cảm như số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, lịch trình cá nhân. Đồng thời thiết lập chế độ riêng tư phù hợp trên mạng xã hội, hạn chế hiển thị danh sách bạn bè và xóa bỏ các ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị chiếm quyền, người dùng cần nhanh chóng đổi mật khẩu, đăng xuất khỏi tất cả thiết bị, kiểm tra và kích hoạt lại xác thực hai lớp. Đồng thời, phải thông báo ngay cho người thân, bạn bè để tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Trường hợp cần thiết, liên hệ cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Bảo vệ tài khoản mạng xã hội không chỉ là giữ an toàn cho tài sản và danh dự cá nhân, mà còn góp phần ngăn chặn các hành vi lừa đảo, hạn chế phát tán thông tin xấu độc trên không gian mạng. Trong bối cảnh tội phạm công nghệ ngày càng tinh vi, mỗi người dùng cần nâng cao cảnh giác và chủ động tự bảo vệ mình, bởi đôi khi chỉ một cú nhấp chuột bất cẩn cũng có thể dẫn đến những thiệt hại khó lường.

(Nguồn: Công an tỉnh Cà Mau)