Cán bộ Công an không yêu cầu người dân cung cấp mã OTP, mật khẩu VNeID, mật khẩu ngân hàng qua điện thoại.

Công an tỉnh Đồng Nai ngày 28/11/2026 đã ra cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, lừa đảo liên quan đến ứng dụng VNeID.

Theo đó, sáng ngày 27/11/2026, ông Trương Văn Tuấn (sinh năm 1966, ngụ ấp Đồng Tiến, xã Đồng Tâm) đến trụ sở Công an xã Đồng Tâm trình bày việc có người gọi điện tự xưng là cán bộ Công an xã, thông báo và đề nghị ông đến làm thủ tục liên quan đến tài khoản định danh điện tử VNeID. Qua kiểm tra, xác minh, Công an xã xác định không có cán bộ nào của đơn vị liên hệ với ông Tuấn để thực hiện nội dung trên. Cán bộ Công an xã đã gọi lại vào hai số điện thoại trước đó liên hệ với ông Tuấn để kiểm tra, xác minh, qua nhiều lần gọi nhưng cả hai số đều không có người nghe máy.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng việc cập nhật thông tin dân cư, đăng ký tài khoản định danh điện tử và tích hợp giấy tờ vào ứng dụng VNeID để giả danh cán bộ Công an gọi điện cho người dân. Đây là thủ đoạn không mới nhưng vẫn có thể khiến nhiều người mất cảnh giác, nhất là người lớn tuổi hoặc những người chưa nắm rõ cách sử dụng ứng dụng VNeID.

Ông Trương Văn Tuấn cung cấp thông tin 2 số điện thoại đã liên hệ, tự xưng là cán bộ Công an xã để hướng dẫn làm thủ tục VNeID - Ảnh: Công an Đồng Nai

Các đối tượng thường gọi điện, tự giới thiệu là cán bộ Công an xã, phường hoặc cơ quan chức năng, thông báo tài khoản VNeID của người dân chưa được cập nhật, thông tin cá nhân chưa đồng bộ hoặc cần bổ sung, tích hợp căn cước công dân, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế và các loại giấy tờ khác. Sau đó, chúng hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác trên điện thoại, gửi đường link giả mạo hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng để hoàn tất thủ tục.

Khi người dân làm theo, các đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát điện thoại, lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và mật khẩu để chiếm đoạt tiền. Một số trường hợp còn bị yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu VNeID, mật khẩu ngân hàng hoặc chuyển tiền với lý do xác thực, kích hoạt tài khoản.

Qua sự việc trên, Công an Đồng Nai khẳng định, cán bộ Công an không yêu cầu người dân cung cấp mã OTP, mật khẩu VNeID, mật khẩu ngân hàng qua điện thoại; không yêu cầu truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc chuyển tiền vào tài khoản cá nhân để làm thủ tục định danh điện tử. Không phải ai gọi điện tự xưng là cán bộ Công an cũng là người của cơ quan Công an. Vì vậy, người dân cần kiểm tra, xác minh kỹ trước khi làm theo bất kỳ hướng dẫn nào.

Khi nhận được cuộc gọi thông báo về việc cập nhật thông tin dân cư, tích hợp giấy tờ hoặc làm thủ tục VNeID, người dân không nên vội vàng thực hiện theo yêu cầu của người gọi. Nếu có thắc mắc hoặc nghi ngờ, hãy chủ động liên hệ trực tiếp với Công an nơi mình cư trú hoặc đến trụ sở Công an để xác minh, tránh bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo.

Cơ quan Công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, đồng thời nhắc nhở người thân trong gia đình, đặc biệt là người cao tuổi, cùng nhận biết và phòng tránh các thủ đoạn trên. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.

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