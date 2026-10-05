Tất cả người dùng iPhone nên biết rõ: Apple chỉ cách vệ sinh iPhone đúng chuẩn, nhiều người đang làm sai

Nhiều người quen dùng bình xịt và dung dịch lau màn hình để làm sạch iPhone, nhưng theo khuyến cáo của Apple, thói quen này có thể làm hỏng lớp phủ bảo vệ. Thực tế, cách vệ sinh đúng chỉ cần một chiếc khăn mềm và vài lưu ý đơn giản.

Chiếc iPhone theo chân người dùng suốt cả ngày, từ túi quần, túi xách đến bàn làm việc hay bàn ăn. Vì vậy, dấu vân tay, bụi bẩn, vết dầu và đủ loại vết ố bám trên máy là điều khó tránh. Apple đã đưa ra hướng dẫn khá rõ ràng về cách vệ sinh thiết bị, nhưng không ít người lại làm theo cách ngược lại, vô tình khiến điện thoại nhanh bẩn hơn hoặc thậm chí bị hư hỏng.

Một điều nhiều người chưa biết là những vệt mờ xuất hiện trên mặt kính chưa chắc đã là vết xước. Với các mẫu iPhone có mặt lưng kính mờ hoặc trang bị lớp kính Ceramic Shield, hiện tượng vật liệu từ bên ngoài bám lên bề mặt khá phổ biến. Chẳng hạn khi điện thoại cọ xát với túi quần jean, sợi vải denim có thể để lại những vệt trông giống hệt vết xước. Tuy nhiên, trong phần lớn trường hợp, chúng sẽ biến mất sau khi được lau sạch.

Apple cũng khuyến cáo người dùng nên vệ sinh điện thoại ngay khi máy tiếp xúc với những chất có thể gây ố hoặc hư hại, như bụi bẩn, cát, sơn, mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, kem dưỡng da, axit hay thực phẩm có tính axit. Để lâu, các chất này có thể bám chặt và khó làm sạch hơn.

Quy trình vệ sinh iPhone theo khuyến cáo của Apple

Theo hướng dẫn từ Apple, người dùng nên thực hiện theo các bước sau:

- Rút toàn bộ dây cáp đang kết nối và tắt nguồn iPhone.

- Dùng khăn mềm, không xơ và hơi ẩm để lau sạch bụi bẩn. Khăn lau kính mắt hoặc khăn sợi nhỏ (microfiber) đều phù hợp.

- Tránh để hơi ẩm lọt vào các khe hở như cổng sạc, loa hay micro.

- Không dùng các sản phẩm tẩy rửa.

- Không dùng khí nén để thổi bụi.

Điểm cần đặc biệt lưu ý là khăn chỉ nên hơi ẩm. Một chiếc khăn ướt sũng sẽ làm tăng nguy cơ nước thấm vào bên trong máy qua các khe hở, dù iPhone có khả năng kháng nước.

Sai lầm phổ biến: Quá tin vào dung dịch vệ sinh

Nhiều người có thói quen xịt dung dịch trực tiếp lên màn hình rồi dùng khăn chà mạnh. Đây chính là hành động có thể bào mòn lớp phủ chống bám dầu (oleophobic) trên màn hình. Khi lớp phủ này mất đi, màn hình sẽ bám vân tay nhiều hơn, nhanh bẩn hơn và cũng khó lau sạch hơn so với trước.

Thực tế, khuyến cáo của Apple không đòi hỏi bất kỳ sản phẩm chuyên dụng hay quy trình phức tạp nào. Tất cả những gì người dùng cần là một miếng vải mềm, một chút độ ẩm và sự kiên nhẫn khi lau. Thay vì vội vàng lo lắng khi thấy vệt lạ trên máy, hãy thử lau sạch trước, bởi rất có thể đó chỉ là chất bám dính bên ngoài.

Cuối cùng, người dùng cần phân biệt giữa làm sạch hằng ngày và khử trùng. Với nhu cầu làm sạch thông thường, một chiếc khăn hơi ẩm là đủ. Trong trường hợp cần khử trùng, Apple cho phép dùng khăn ướt chứa cồn isopropyl 70% hoặc cồn ethyl 75% để lau nhẹ các bề mặt cứng bên ngoài máy như màn hình, mặt lưng và khung viền. Người dùng không nên dùng chất tẩy có chứa thuốc tẩy (bleach) hay oxy già, không ngâm máy vào bất kỳ dung dịch nào và tránh các sản phẩm không rõ nguồn gốc.