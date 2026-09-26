HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Tất cả người dùng Facebook, Instagram, Threads,... chú ý thông báo mới từ Công an kẻo bị phạt tiền lên đến 3 tỷ đồng

Hoàng Nguyễn
|

Theo Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân sẽ bị xử phạt rất nặng.

- Ảnh 1.

Thời gian qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Quảng Ninh đã tiếp nhận, xử lý một số vụ việc phát sinh từ mâu thuẫn, tranh chấp giữa các cá nhân.

Đáng chú ý, một số người đã tự ý đăng tải lên mạng xã hội các thông tin cá nhân của người khác như họ tên, số điện thoại, hình ảnh, căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng... với mục đích "bóc phốt", đòi nợ hoặc gây sức ép.

Theo Công an Thành phố Quảng Ninh, đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

- Ảnh 2.

Hình ảnh minh họa (Có sử dụng AI). Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Cụ thể, Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, các hành vi xâm phạm dữ liệu cá nhân sẽ bị xử phạt rất nặng:

- Phạt đến 25 triệu đồng đối với cá nhân tự ý công khai thông tin, hình ảnh của người khác khi chưa được sự đồng ý.

- Phạt đến 70 triệu đồng đối với hành vi tự ý coi sự im lặng, không phản hồi của người khác là đồng ý để thu thập, xử lý dữ liệu.

- Phạt từ 1 đến 3 tỷ đồng (hoặc gấp 10 lần số tiền thu lợi bất chính) đối với hành vi mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân.

Do đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Quảng Ninh khuyến cáo mỗi người dân cần lưu ý, không gian mạng không đứng ngoài pháp luật. Việc nắm giữ thông tin, bằng chứng tranh chấp không đồng nghĩa với quyền tự ý bêu rếu người khác trên mạng.

Cơ quan Công an lưu ý người dân cần cẩn trọng và nâng cao trách nhiệm pháp lý khi sử dụng mạng xã hội. Trước khi bấm nút “Đăng” hoặc “Chia sẻ”, hãy tự hỏi: Thông tin này đã được sự đồng ý của chính chủ hay chưa?

Tuyệt đối không sử dụng các nền tảng mạng xã hội để đăng tải nội dung vu khống, xúc phạm, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm hoặc hạ thấp uy tín của người khác.﻿

Khi xảy ra mâu thuẫn, hãy gửi chứng cứ đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết, tuyệt đối không dùng mạng xã hội để xúc phạm danh dự, hạ uy tín người khác.

Tags

an ninh mạng

dữ liệu cá nhân

quảng ninh

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

Công an lái mô tô vượt dòng lũ giải cứu người đàn ông mắc kẹt

01:03
Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

Giây phút bắt giữ 2 anh em sinh đôi sau khi điều tra hàng nghìn giao dịch ngân hàng trong thời gian ngắn

02:14
Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

Danh tính 6 người đàn ông vừa bị bắt giữ trong vụ hỗn chiến tại quán cà phê

01:07
SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

SUV điện đầu tiên của Bentley ra mắt: Mạnh 876 mã lực, chạy 600 km/sạc

01:37
Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

Hyundai Tucson thế hệ mới: Màn “lột xác” toàn diện từ thiết kế đến trang bị

01:38
Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

Giây phút công an đột kích, phá chuyên án gas giả quy mô lớn, bắt 10 người thu lợi bất chính tiền tỷ

01:18
VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

VinFast Evo Grand thế hệ mới chạy tới 262 km/sạc, bảo hành 6 năm cho xe và 8 năm cho pin

01:32
Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

Bí ẩn vụ tiêm kích tối tân F-15 bị tên lửa Houthi bắn hạ

01:25
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại