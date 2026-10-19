Tất cả người dân trên cả nước chú ý mức phạt đến 80 triệu đồng sắp áp dụng từ 11/11

Đây là nội dung của Nghị định số 363/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 363/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu. Văn bản này thiết lập khung pháp lý độc lập, không điều chỉnh các sai phạm hành chính vốn đã thuộc phạm vi của các nghị định xử phạt về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Về hình thức chế tài, Nghị định quy định hai biện pháp xử lý chính gồm cảnh cáo và phạt tiền, trong đó mức tiền phạt tối đa áp dụng đối với cá nhân lên đến 100 triệu đồng. Đi kèm với hình thức phạt tiền, các tổ chức và cá nhân vi phạm còn có thể phải chịu thêm các hình thức xử phạt bổ sung cùng các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng theo quy định pháp luật.

Phạt 40 - 60 triệu đồng

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Khung phạt từ 40 đến 60 triệu đồng được áp dụng nghiêm khắc đối với các hành vi xâm phạm cơ sở dữ liệu của hệ thống chính trị hoặc né tránh nghĩa vụ báo cáo. Cụ thể, mức phạt này xử lý các trường hợp giả mạo, cố ý làm sai lệch, gây thất thoát hay hủy hoại dữ liệu thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu của các cơ quan Đảng, Nhà nước và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khi chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Chế tài này cũng đồng thời áp dụng đối với hành vi cố tình cung cấp dữ liệu sai lệch hoặc không bàn giao dữ liệu theo yêu cầu hợp pháp của cơ quan, người có thẩm quyền.

Phạt 60 - 80 triệu đồng

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Ở mức độ nghiêm trọng hơn, khung phạt tiền từ 60 đến 80 triệu đồng được ấn định cho các hành vi cản trở hoặc ngăn chặn trái phép tiến trình xử lý, quản trị dữ liệu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Mức phạt nặng này cũng trực tiếp áp dụng đối với các hành vi tấn công, chiếm đoạt hoặc phá hoại hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, xử lý và bảo vệ dữ liệu khi chưa đến ngưỡng bị xử lý hình sự.

Siết chặt quy trình thu thập và khởi tạo dữ liệu

Đối với các vi phạm trong khâu tạo lập dữ liệu ban đầu, Nghị định phân định rõ hai mức xử phạt theo mức độ vi phạm. Mức phạt từ 20 đến 40 triệu đồng áp dụng cho các hành vi tự ý thu thập dữ liệu khi chưa được chủ thể hoặc chủ sở hữu đồng ý, không ban hành quy trình chuẩn hoặc không đánh giá biện pháp an toàn trước khi thu thập, cũng như bỏ qua khâu kiểm tra tính xác thực và chất lượng dữ liệu.

Khung phạt sẽ tăng lên mức 40 đến 60 triệu đồng nếu cá nhân, tổ chức cố ý tạo lập dữ liệu giả mạo, thu thập không đúng dữ liệu gốc, thu thập vượt ngoài phạm vi và mục đích công bố, hoặc vi phạm quy trình thu thập đối với các danh mục dữ liệu cốt lõi, dữ liệu trọng yếu quốc gia và gây rò rỉ thông tin nhạy cảm tác động tiêu cực đến an ninh quốc gia.

Toàn bộ các quy định tại Nghị định số 363/2026/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 11/11/2026.