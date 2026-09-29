Tất cả người dân sở hữu bất động sản chú ý quy định phạt đến 260 triệu đồng vừa áp dụng

Đây là nội dung được quy định tại Điều 71 Nghị định 339/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư, xây dựng và kinh doanh bất động sản. Có hiệu lực thi hành từ ngày 26/8/2026, nghị định mới thiết lập khung chế tài nghiêm khắc đối với hàng loạt hành vi sai phạm liên quan đến hợp đồng kinh doanh bất động sản đi kèm các biện pháp buộc hoàn trả tiền và lợi tức cho khách hàng.

Theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 5 Nghị định 339/2026/NĐ-CP, các khung phạt tiền dưới đây áp dụng trực tiếp đối với tổ chức vi phạm; trường hợp cá nhân có cùng hành vi vi phạm sẽ áp dụng mức phạt bằng một nửa (1/2) so với tổ chức.

Phạt từ 180 đến 260 triệu đồng liên quan vấn đề đặt cọc đến hợp đồng mẫu

Căn cứ Khoản 1 Điều 71 Nghị định 339/2026/NĐ-CP, mức phạt tiền dao động từ 180.000.000 đến 260.000.000 đồng được áp dụng đối với chủ đầu tư hoặc doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có một trong các vi phạm:

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Bỏ qua hợp đồng mẫu: Không sử dụng hợp đồng mẫu theo quy định hoặc sử dụng hợp đồng kinh doanh bất động sản nhưng thiếu các nội dung cốt lõi bắt buộc.

Mập mờ nội dung thỏa thuận: Ký kết hợp đồng mua bán, cho thuê mua căn hộ chung cư, công trình xây dựng hoặc diện tích sàn mà không xác định rõ ràng, chuẩn xác các nội dung luật định.

Tự ý thu phí xác nhận chuyển nhượng: Chủ đầu tư không thực hiện xác nhận, xác nhận sai quy định vào văn bản chuyển nhượng hợp đồng, hoặc tự ý đặt ra các khoản thu tiền đối với khách hàng khi làm thủ tục xác nhận này.

Nhập nhèm giá trong thỏa thuận đặt cọc: Lập văn bản, thỏa thuận đặt cọc nhưng không ghi rõ giá bán, giá cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng hoặc phần diện tích sàn hình thành trong tương lai.

Xử phạt nghiêm hành vi bán nhà không gắn liền quyền sử dụng đất và vi phạm giá quy định

Nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua và ổn định trật tự thị trường, Nghị định 339/2026/NĐ-CP đưa ra các mức phạt lũy tiến đối với những hành vi xâm phạm tính pháp lý của tài sản giao dịch:

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Phạt từ 260.000.000 đến 300.000.000 đồng: Áp dụng đối với hành vi giao kết hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng hoặc phần diện tích sàn xây dựng mà không gắn liền với quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.

Phạt từ 300.000.000 đến 500.000.000 đồng: Áp dụng đối với chủ đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không tuân thủ các quy định quản lý về giá bán, chuyển nhượng, cho thuê hoặc thuê mua bất động sản, dự án bất động sản trong trường hợp thuộc diện Nhà nước có quy định quản lý về giá.

Biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc

Song song với chế tài phạt tiền, cơ quan có thẩm quyền sẽ áp dụng đồng loạt các biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm ngặt:

Đối với hợp đồng và thỏa thuận cọc: Buộc lập lại hợp đồng theo đúng mẫu chuẩn; buộc sửa đổi, bổ sung đầy đủ điều khoản bắt buộc; buộc lập lại thỏa thuận đặt cọc minh bạch giá đối với các hợp đồng đang trong quá trình thực hiện.

Bảo vệ dòng tiền của khách hàng: Buộc chủ đầu tư trả lại toàn bộ số tiền đã thu trái phép của khách hàng khi xác nhận chuyển nhượng hợp đồng; buộc thực hiện xác nhận đúng quy trình.

Xử lý chuyển nhượng trái luật: Đối với hành vi chuyển nhượng hợp đồng sai điều kiện, bên chuyển nhượng bị buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu không đúng cho bên nhận chuyển nhượng, đồng thời phải thanh toán thêm cả khoản lợi tức phát sinh từ số tiền đã chiếm dụng.

Tuân thủ biểu giá: Buộc chủ đầu tư đưa mức giá bán, cho thuê về đúng khung giá do Nhà nước ban hành đối với các trường hợp vi phạm quy định về giá.