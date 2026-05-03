Tất cả người dân sắp sang tên ô tô, xe máy chú ý

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 37/2026 với những điều chỉnh quan trọng liên quan đến quy trình đăng ký và kiểm định phương tiện. Thông tư này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 8/6, trong đó trọng tâm là việc sửa đổi Điều 16 của Thông tư 79/2024 về hồ sơ sang tên đổi chủ.

Quy trình thu hồi chứng nhận đăng ký và biển số

Khi thực hiện thủ tục thu hồi để sang tên, chủ xe cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

Điểm mới đáng lưu ý: Trong giai đoạn chờ cấp giấy chứng nhận thu hồi, chủ xe được phép giữ lại biển số để tiếp tục lưu thông và chỉ bàn giao lại khi nhận kết quả thu hồi. Nếu chủ xe không thực hiện việc hoàn trả biển số đúng hạn, cơ quan chức năng sẽ hủy bỏ kết quả và yêu cầu chủ xe thực hiện lại quy trình thu hồi theo diện mất biển số.

Việc nhận kết quả đăng ký xe và tích hợp dữ liệu điện tử

Thông tư sửa đổi, bổ sung việc nhận kết quả đăng ký xe và tích hợp dữ liệu điện tử như sau:

"Việc nhận kết quả đăng ký xe được thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan đăng ký xe theo nhu cầu của chủ xe.

Dữ liệu điện tử chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên Ứng dụng định danh quốc gia, Ứng dụng giao thông trên thiết bị số dành cho công dân do Bộ Công an quản lý, vận hành (VNeTraffic)."

Hồ sơ và thủ tục đăng ký sang tên xe

Để hoàn tất việc đăng ký sở hữu mới, người nhận chuyển quyền sở hữu cần nộp các tài liệu:

Đặc biệt, nếu thông tin hôn nhân đã được đồng bộ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các chứng từ điện tử trên Cổng dịch vụ công sẽ có giá trị pháp lý tương đương bản giấy.

Trình tự thực hiện khi thay đổi chủ sở hữu

Lưu ý: Việc cập nhật dữ liệu dân cư sẽ giúp giảm thiểu đáng kể các loại giấy tờ bản giấy khi làm thủ tục trực tuyến, giúp người dân tiết kiệm thời gian và công sức trong các giao dịch dân sự về phương tiện.