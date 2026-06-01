Tất cả người dân muốn sang tên ô tô, xe máy chú ý quy định mới từ 8/6

Bắt đầu từ ngày 8/6 tới đây, người dân khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng, sang tên đổi chủ cho các phương tiện giao thông sẽ được tiếp cận một quy trình mới. Theo các văn bản vừa ban hành từ Bộ Công an, toàn bộ hồ sơ và các bước thực hiện đều được cải tiến theo hướng đẩy mạnh công nghệ số, cắt giảm tối đa các thủ tục rườm rà trên giấy tờ.

Dữ liệu điện tử có giá trị như bản giấy

Căn cứ theo khung pháp lý cũ của Thông tư 79/2024/TT-BCA, một bộ hồ sơ đăng ký chuyển tên sở hữu xe tiêu chuẩn đòi hỏi khá nhiều loại giấy tờ vật lý bao gồm: Mẫu tờ khai đăng ký, giấy tờ tùy thân cá nhân, chứng từ mua bán/chuyển quyền sở hữu, biên lai hoàn thành lệ phí trước bạ và văn bản chứng nhận đã hoàn tất thu hồi biển số, đăng ký cũ.

Tuy nhiên, bước sang giai đoạn mới, Điều 2 của Thông tư 37/2026/TT-BCA (chính thức áp dụng từ ngày 8/6/2026) đã bổ sung một điểm cải cách rất lớn cho quy trình này.

Cụ thể, đối với những chủ phương tiện đã được đồng bộ và cập nhật đầy đủ dữ liệu về tình trạng hôn nhân trên hệ thống Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư, thì toàn bộ các thông tin, dữ liệu điện tử liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu được thực hiện thông qua Cổng dịch vụ công sẽ mang lại giá trị pháp lý đầy đủ. Người dân có thể dùng hệ thống dữ liệu số này để thay thế hoàn toàn cho các chứng từ, văn bản bằng giấy truyền thống khi nộp hồ sơ sang tên.

Quy trình kép: Các bước thu hồi đăng ký cũ và cấp biển số mới

Về mặt trình tự thực hiện, thủ tục chuyển đổi chủ sở hữu phương tiện giao thông vẫn được chia tách mạch lạc thành hai giai đoạn độc lập: quy trình thu hồi và quy trình đăng ký cấp mới.

Trình tự thực hiện thủ tục thu hồi

Lưu ý: Cơ quan công an có thể cấp kết hợp giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời cùng lúc với chứng nhận thu hồi nếu chủ phương tiện có nguyện vọng.

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký mới