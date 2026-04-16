Tất cả người dân muốn đổi điện thoại sau ngày 15/6 phải đặc biệt chú ý quy định này

Xác thực sinh trắc học khi đổi máy

Từ ngày 15/6/2026, quy định về xác thực thông tin đối với thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN sẽ chính thức được áp dụng. Theo đó, khi người dùng đổi điện thoại nhưng vẫn sử dụng SIM cũ, nhà mạng sẽ gửi thông báo yêu cầu chủ thuê bao thực hiện lại xác thực sinh trắc học khuôn mặt theo quy định.

Theo Điều 8 Thông tư, trong thời gian tối đa 2 giờ kể từ khi phát hiện thuê bao thay đổi thiết bị so với máy đã gắn số thuê bao trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải triển khai biện pháp rà soát, phát hiện và tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi.

Các dịch vụ bị tạm dừng gồm gọi điện và gửi tin nhắn SMS tới số thuê bao di động khác. Đồng thời, nhà mạng phải thông báo để người dùng thực hiện lại xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Việc xác thực lại được thực hiện bằng ảnh chụp trực tiếp khuôn mặt của thuê bao. Dữ liệu này sẽ được đối chiếu với các nguồn dữ liệu có thẩm quyền, gồm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh hoặc dữ liệu được lưu trong bộ phận lưu trữ thông tin mã hóa của thẻ căn cước đã được xác thực đúng quy định.

Không xác thực lại có thể bị khóa 2 chiều, chấm dứt dịch vụ

Với thuê bao di động H2h, người dùng có 30 ngày kể từ thời điểm bị tạm dừng chiều đi để hoàn tất xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt.

Nếu quá thời hạn này mà vẫn chưa thực hiện, doanh nghiệp viễn thông sẽ tạm dừng cung cấp dịch vụ hai chiều, đồng thời thông báo cho thuê bao biết có thể bị thanh lý hợp đồng, chấm dứt cung cấp dịch vụ.

Sau 5 ngày kể từ thời điểm bị khóa hai chiều, nếu cá nhân hoặc tổ chức vẫn không hoàn tất xác thực theo yêu cầu, nhà mạng sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng và chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông.

Siết quản lý để ngăn rủi ro từ SIM thất lạc, SIM kích hoạt sẵn

Theo cơ quan chức năng, quy định mới được đưa ra nhằm khắc phục lỗ hổng trong trường hợp người dùng làm mất SIM hoặc thất lạc điện thoại nhưng chưa kịp khóa dịch vụ. Khi đó, SIM có thể bị người khác lợi dụng để gọi điện, nhắn tin hoặc thực hiện hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, việc buộc xác thực sinh trắc học khi chuyển SIM sang thiết bị khác cũng được xem là giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế tình trạng mua bán SIM kích hoạt sẵn, sử dụng SIM không chính chủ và nâng mức độ an toàn trong quản lý thuê bao.