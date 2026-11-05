Quy định về mức phạt chính thức được áp dụng từ ngày 30/11 tới đây.

Theo thông tin từ Báo Điện tử Chính phủ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 389/2026/NĐ-CP ngày 14/10/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2026.

Đáng chú ý, văn bản quy định mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xổ số là 100 triệu đồng, trong khi mức phạt tối đa đối với tổ chức lên tới 200 triệu đồng.

Trong đó, một số hành vi liên quan trực tiếp đến vé xổ số được quy định mức xử phạt đặc biệt cao. Cụ thể, theo khoản 4 Điều 8 Nghị định 389/2026/NĐ-CP, cá nhân có hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng sẽ bị phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

Đặc biệt, khoản 5 Điều 8 quy định phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi làm giả vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng. Như vậy, không chỉ hành vi làm giả hoàn toàn tờ vé số, việc cố tình cạo sửa, tẩy xóa các thông tin trên vé nhằm gian lận trong quá trình dự thưởng hoặc nhận giải cũng thuộc diện xử phạt nghiêm khắc.

Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn phải chịu các hình thức xử lý bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả. Theo khoản 6 và khoản 7 Điều 8, toàn bộ số vé xổ số vi phạm thuộc các trường hợp nêu trên sẽ bị tịch thu. Vé xổ số bị cạo sửa, tẩy xóa để dự thưởng và lĩnh thưởng còn bị buộc tiêu hủy. Đồng thời, người vi phạm phải nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi vi phạm.

Không chỉ làm giả vé số, nhiều hành vi khác cũng bị xử phạt

Bên cạnh các vi phạm liên quan đến làm giả, sửa chữa vé xổ số, Nghị định 389/2026/NĐ-CP còn quy định nhiều mức xử phạt đáng chú ý đối với hoạt động mua, bán và trả thưởng xổ số.

Theo Điều 11 của nghị định, cá nhân không đủ điều kiện tham gia dự thưởng xổ số nhưng vẫn mua vé để dự thưởng có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra, hành vi sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước để tham gia mua vé xổ số bị phạt từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng theo khung phạt dành cho tổ chức. Với cá nhân, mức phạt bằng một nửa mức áp dụng cho tổ chức đối với cùng hành vi vi phạm.

Ở khâu phân phối, Điều 9 quy định tổ chức bán vé xổ số cho người không đủ điều kiện tham gia dự thưởng có thể bị phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Trường hợp phân phối vé xổ số không đúng phương thức được phép, mức phạt từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Đáng chú ý, quy định mới cũng tăng cường trách nhiệm của đơn vị kinh doanh xổ số trong việc bảo vệ quyền lợi người trúng thưởng.

Theo Điều 20, tổ chức cố tình kéo dài thời gian trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng có thể bị phạt từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Trong khi đó, hành vi vi phạm bí mật thông tin trả thưởng của khách hàng trúng thưởng bị phạt từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng.

Đối với hành vi trả thưởng cho những vé xổ số không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật, mức phạt dành cho tổ chức là 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Những quy định này cho thấy việc xử phạt không chỉ tập trung vào người có hành vi gian lận vé số mà còn áp dụng đối với các đơn vị tham gia kinh doanh, phân phối và trả thưởng xổ số.

Người mua vé xổ số cần lưu ý những gì để không mất quyền lợi?

Một vấn đề được nhiều người quan tâm là trường hợp vé xổ số vô tình bị rách, hư hỏng hoặc nhàu nát có bị xử phạt tới 100 triệu đồng hay không. Trên thực tế, cần phân biệt rõ giữa hành vi cố ý cạo sửa, làm giả vé xổ số nhằm gian lận với trường hợp vé bị hư hỏng do nguyên nhân khách quan.

Theo Điều 31 Thông tư 75/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, vé xổ số lĩnh thưởng về nguyên tắc phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng.

Tuy nhiên, trường hợp vé trúng thưởng bị rách do nguyên nhân khách quan nhưng vẫn đủ căn cứ xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, không có dấu hiệu gian lận và vị trí rách không ảnh hưởng đến các yếu tố xác định trúng thưởng, công ty xổ số kiến thiết sẽ tổ chức thẩm tra, xác minh.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp có thẩm quyền quyết định trả thưởng hoặc từ chối trả thưởng theo quy định. Điều này đồng nghĩa với việc người dân vô tình làm rách vé xổ số không mặc nhiên bị xử phạt 100 triệu đồng. Tuy nhiên, tờ vé bị hư hỏng cũng không đương nhiên được chấp nhận lĩnh thưởng.

Do đó, khi mua xổ số, người dân nên bảo quản vé cẩn thận, tránh để rách, mất hoặc làm hư hỏng những thông tin quan trọng. Đặc biệt, không tự ý sửa đổi các thông tin trên vé nhằm thay đổi kết quả dự thưởng hay lĩnh thưởng.

Trường hợp vé trúng thưởng không còn nguyên vẹn do nguyên nhân khách quan, người sở hữu nên liên hệ trực tiếp công ty xổ số phát hành để được hướng dẫn xác minh, giải quyết theo quy định.