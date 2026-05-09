Tất cả người dân hay mua bán thuốc chú ý quy định phạt tới 100 triệu đồng từ 15/5

Thái Hà
|

Hành vi liên quan đến lĩnh vực mua bán thuốc có thể bị phạt tới 100 triệu đồng từ 15/5.

Bắt đầu từ ngày 15/5/2026, Nghị định 90/2026/NĐ-CP chính thức áp dụng các khung hình phạt mới nghiêm khắc hơn đối với các sai phạm trong ngành y tế. Đáng chú ý, hành vi bán thuốc yêu cầu kê đơn mà không có đơn của bác sĩ sẽ bị xử lý mạnh tay nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Nâng mức phạt đối với các vi phạm về kinh doanh thuốc

Nghị định mới đã thiết lập trần xử phạt hành chính rất cao: tối đa 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm trong mảng dược. Cụ thể, Điều 59 của Nghị định này quy định mức phạt từ 10 - 20 triệu đồng cho các lỗi sau:

(So với trước đây, các mức phạt này đã tăng đáng kể, ví dụ như hành vi bán lẻ vắc xin trước đó chỉ bị phạt từ 5 - 10 triệu đồng).

Xử lý nghiêm hành vi trục lợi và vi phạm hành nghề

Nghị định 90/2026/NĐ-CP cũng bổ sung các chế tài nặng đối với những sai phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh:

Chế tài đối với thuốc quá hạn sử dụng

Một trong những điểm mới đáng chú ý là mức phạt lên tới 80 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu các loại thuốc hoặc nguyên liệu làm thuốc đã hết hạn. Khoản 6 Điều 60 quy định mức phạt cụ thể sẽ dựa trên trị giá của lô hàng vi phạm.

Bên cạnh việc nộp phạt, các đơn vị vi phạm buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả:

Trục xuất số hàng quá hạn ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất trả lại nơi cung cấp.

Trong trường hợp không thể tái xuất, toàn bộ số thuốc và nguyên liệu hết hạn buộc phải tiêu hủy theo đúng quy trình an toàn.

