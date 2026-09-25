Tất cả người dân Hà Nội đang đứng tên sổ đỏ trong trường hợp này cần đặc biệt chú ý

Hà Nội vừa phê duyệt Đề án “Sổ đỏ trao tay”, trong đó tập trung vào thủ tục đính chính “Sổ đỏ” đã cấp nhưng có sai sót; chỉnh lý, cấp sổ mới đối với thửa đất bị thu hồi một phần để giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 5206/QĐ-UBND ngày 23/9/2026 về việc phê duyệt Đề án “Sổ đỏ trao tay”.

Đề án được xây dựng nhằm giảm các bước trung gian, hạn chế thao tác thủ công, tăng cường xử lý song song và liên thông điện tử giữa các cơ quan. Thành phố cũng đặt mục tiêu giảm số lần người dân phải trực tiếp đến cơ quan hành chính, giảm giấy tờ phải kê khai, cung cấp lại và chủ động thông báo tiến độ xử lý hồ sơ.

2 nhóm thủ tục được đưa vào Đề án “Sổ đỏ trao tay”

Đề án tập trung vào 2 nhóm thủ tục gồm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp do cơ quan Nhà nước có sai sót và chỉnh lý, đăng ký biến động, cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại sau khi giải phóng mặt bằng.

Đối với thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Thành phố tập trung xử lý các trường hợp sai sót thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thông tin thửa đất do cơ quan Nhà nước gây ra.

Quy trình được chia theo thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận. Trong đó, một quy trình áp dụng với trường hợp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn nông nghiệp và môi trường Thành phố và cơ quan đăng ký đất đai Thành phố; quy trình còn lại áp dụng với trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Đáng chú ý, thủ tục này sẽ được chuyển từ dịch vụ công trực tuyến một phần sang dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Hồ sơ được nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và phí, lệ phí bằng 0 đồng.

Theo Đề án, dữ liệu và hồ sơ đã có sẽ được khai thác tối đa, đồng thời tăng cường chuyển dữ liệu giữa các cơ quan thay vì yêu cầu người dân tự cung cấp lại.

Kết quả giải quyết cũng phải được cập nhật đầy đủ vào cơ sở dữ liệu đất đai, qua đó giảm số lần người dân phải trực tiếp thực hiện thủ tục.

44.020 hồ sơ, dự kiến giảm hơn 88.000 lượt đi lại

Quy mô tác động của việc tái cấu trúc thủ tục được thể hiện qua số liệu thống kê từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/8/2026.

Trong khoảng thời gian này, có tổng cộng 44.020 hồ sơ đính chính Giấy chứng nhận được thực hiện.

Theo tính toán trong Đề án, khi chuyển từ dịch vụ công trực tuyến một phần sang trực tuyến toàn trình, mỗi hồ sơ dự kiến giảm ít nhất 2 lượt đi lại của người dân. Như vậy, tổng số lượt đi lại có thể giảm khoảng 88.040 lượt.

Nếu tính bình quân mỗi hồ sơ tiết kiệm 2 giờ, tổng thời gian tiết kiệm ước khoảng 88.040 giờ, tương đương 11.005 ngày công.

Với chi phí thời gian bình quân 55.000 đồng/giờ, giá trị tiết kiệm được ước tính khoảng 4,84 tỷ đồng trong 14 tháng, tương đương khoảng 345,7 triệu đồng mỗi tháng và khoảng 110.000 đồng mỗi hồ sơ.

Mức tính toán này mới bao gồm chi phí thời gian, chưa tính các khoản chi phí đi lại, in ấn, sao chụp hồ sơ và những chi phí xã hội khác.

Người dân không phải tự làm lại hồ sơ sau giải phóng mặt bằng

Nhóm thủ tục thứ 2 trong Đề án liên quan đến việc chỉnh lý, đăng ký biến động và cấp Giấy chứng nhận đối với phần diện tích còn lại sau khi Nhà nước thu hồi một phần thửa đất.

Theo quy trình mới, ngay sau khi hoàn thành các bước cần thiết của quá trình thu hồi một phần thửa đất, đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng có trách nhiệm chuẩn hóa và chuyển dữ liệu cho cơ quan đăng ký đất đai.

Trên cơ sở kết quả rà soát, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện đăng ký biến động, xác nhận thay đổi, chỉnh lý Giấy chứng nhận hoặc cấp Giấy chứng nhận mới đối với phần diện tích còn lại tùy từng trường hợp theo quy định pháp luật.

Cách làm này nhằm khắc phục tình trạng quá trình giải phóng mặt bằng và thủ tục đăng ký biến động, chỉnh lý, cấp Giấy chứng nhận bị tách rời.

Thay vì người dân phải tự thu thập, kê khai và cung cấp lại những thông tin, tài liệu đã được hình thành trong quá trình giải phóng mặt bằng, dữ liệu sẽ được chuyển giữa các cơ quan có liên quan.

Theo tính toán của Thành phố, việc rút ngắn thời gian giải quyết dự kiến giúp giảm khoảng 4 giờ mỗi hồ sơ. Với chi phí thời gian bình quân 55.000 đồng/giờ, mức tiết kiệm ước tính khoảng 220.000 đồng/hồ sơ.

Thí điểm đến hết năm 2026

Đề án “Sổ đỏ trao tay” được triển khai theo 2 giai đoạn.

Trong giai đoạn thí điểm, từ thời điểm Đề án được phê duyệt đến ngày 31/12/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ thực tế, thực hiện chuyển và khai thác dữ liệu, đồng thời theo dõi những điểm nghẽn phát sinh.

Sau giai đoạn thí điểm, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ đánh giá tính phù hợp về pháp lý, hiệu quả thực tế và khả năng kết nối dữ liệu.

Trên cơ sở đó, các cơ quan sẽ tham mưu triển khai mô hình đối với những thủ tục hành chính khác trong lĩnh vực đất đai.