Tất cả người dân dùng thuê bao Viettel, VinaPhone, MobiPhone... chú ý thay đổi mới nhất từ hôm nay (15/9)

Từ ngày 15/9/2026, các nhà mạng Việt Nam (MobiFone, VinaPhone, Viettel,...) sẽ ngắt sóng 2G trên phạm vi toàn quốc, ngoại trừ một số khu vực đặc thù.

Theo thông tin từ Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 15/9/2026, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam sẽ chính thức tắt sóng mạng 2G trên phạm vi toàn quốc. Như vậy, sau ngày 15/9/2026 toàn bộ các trạm thu phát sóng thông tin di động công nghệ 2G (BTS 2G) trên toàn quốc sẽ ngừng hoạt động. Sau thời điểm ngừng hoạt động mạng 2G, các thuê bao sử dụng điện thoại không hỗ trợ VoLTE hoặc SIM không hỗ trợ 4G/5G sẽ không thể thực hiện cuộc gọi thoại và nhắn tin SMS trên mạng di động.

Việc ngừng hoạt động mạng thông tin di động công nghệ 2G là chủ trương của Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm: Sử dụng hiệu quả tài nguyên tần số vô tuyến điện; Chuyển đổi sang các công nghệ tiên tiến như 4G và 5G; Nâng cao chất lượng dịch vụ thoại và dữ liệu; Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Trước đó, từ tháng 10/2024, các nhà mạng đã ngừng cung cấp dịch vụ cho thuê bao sử dụng điện thoại chỉ hỗ trợ 2G, nhưng vẫn duy trì một phần mạng 2G để phục vụ các thiết bị 3G, 4G đời đầu chưa hỗ trợ VoLTE (công nghệ truyền tải âm thanh cuộc gọi chất lượng cao), hoặc dùng trong việc liên lạc tại một số khu vực như quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nhà giàn DK.

Thực tế từ vài tháng nay, các nhà mạng đã dần tắt sóng 2G tại một số khu vực đủ điều kiện, thay vì chờ đến đúng thời điểm. Đồng thời, các khối băng tần vốn dùng cho mạng 2G hiện nay như 900 MHz, 1.800 MHz cũng sẽ được đưa ra đấu giá, hướng tới việc sử dụng cho các thế hệ mạng di động tiếp theo như 5G, 6G.

Từ hai tháng trước, một số nhà mạng lớn đã bắt đầu thông báo tới những thuê bao nằm trong diện cần kiểm tra thiết bị và kích hoạt VoLTE. Đây là công nghệ cho phép thực hiện cuộc gọi thoại trực tiếp trên mạng 4G.

Vì sao điện thoại 4G cũng có thể bị ảnh hưởng?

Đáng chú ý, thực tế ghi nhận, đối tượng có thể bị ảnh hưởng không chỉ là người đang sử dụng điện thoại 2G. Một số smartphone dù hiển thị 4G và truy cập Internet bình thường nhưng khi thực hiện hoặc nhận cuộc gọi vẫn chuyển xuống mạng 2G để duy trì kết nối thoại. Quá trình này diễn ra tự động nên phần lớn người dùng không nhận biết.

Theo giải thích của Viettel, khi sóng 2G không còn, những điện thoại này cần thực hiện cuộc gọi trực tiếp trên mạng 4G thông qua công nghệ VoLTE (Voice over LTE). Nếu thiết bị không hỗ trợ, chưa bật VoLTE hoặc thuê bao chưa được kích hoạt dịch vụ, người dùng có thể vẫn truy cập Internet bằng 4G nhưng gặp gián đoạn khi thực hiện hoặc nhận cuộc gọi.

Nói cách khác, điện thoại có 4G chưa đồng nghĩa với việc chắc chắn có thể nghe gọi bình thường sau khi 2G được tắt.

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Người dùng smartphone 4G không nhất thiết phải đổi máy. Trước tiên, cần kiểm tra điện thoại có hỗ trợ VoLTE và tính năng này đã được kích hoạt hay chưa.

Trên nhiều thiết bị, người dùng có thể vào Cài đặt > Mạng di động hoặc SIM và Mạng di động, sau đó tìm các tùy chọn như VoLTE, Cuộc gọi VoLTE, Gọi 4G hoặc Thoại và Dữ liệu 4G. Tên và vị trí của tính năng có thể khác nhau tùy hãng và phiên bản phần mềm.

Để duy trì cuộc gọi trên mạng 4G, thuê bao cần sử dụng SIM 4G/5G, thiết bị hỗ trợ VoLTE, bật tính năng này trên điện thoại và được kích hoạt dịch vụ tương ứng. Viettel hiện cung cấp dịch vụ HDCall hỗ trợ thoại VoLTE với mức phí 0 đồng.

Nếu không thể sử dụng cuộc gọi trên mạng 4G, người dùng nên kiểm tra ba yếu tố: Điện thoại có hỗ trợ VoLTE hay không, SIM có phải SIM 4G/5G hay không và thuê bao đã được kích hoạt dịch vụ thoại trên 4G hay chưa.

Nếu SIM chưa tương thích, khách hàng có thể đến điểm giao dịch để được hỗ trợ đổi SIM. Trường hợp điện thoại không hỗ trợ, người dùng cần chuyển sang thiết bị 4G/5G có khả năng gọi thoại trên mạng 4G.

Khách hàng có thể đến cửa hàng, điểm bán hoặc các điểm hỗ trợ của nhà mạng đang sử dụng để được kiểm tra thiết bị, SIM và khả năng gọi trên mạng 4G. Tùy từng trường hợp, khách hàng được hỗ trợ đổi SIM và tiếp cận các chương trình hỗ trợ thiết bị phù hợp để duy trì liên lạc.

Các nhà mạng khuyến cáo khách hàng nên chủ động kiểm tra sớm thay vì chờ đến sát ngày 15/9. Do việc tắt 2G được thực hiện theo từng giai đoạn, tại một số khu vực, vùng phủ 2G có thể được thu hẹp hoặc dừng trước thời điểm toàn mạng ngừng hoạt động.

Việc dừng công nghệ 2G giúp giải phóng tài nguyên tần số cho các công nghệ di động thế hệ mới, nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng và chất lượng dịch vụ, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyển dịch người dùng lên môi trường 4G/5G.