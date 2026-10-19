Tất cả người dân đang sử dụng điện, nước chú ý thông báo mới nhất từ công an

Côn an yêu cầu người dân cảnh giác trước những người giả danh nhân viên điện, nước đến nhà yêu cầu cài ứng dụng.

Côgn an tỉnh Ninh Bình mới đây cho biết, lợi dụng nhu cầu theo dõi chỉ số điện, nước và thanh toán trực tuyến, các đối tượng xấu có thể giả danh nhân viên điện lực, đơn vị cấp nước đến nhà dân, lấy lý do hỗ trợ cài đặt ứng dụng để tiếp cận điện thoại, đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản và tài khoản mạng xã hội. Người dân cần cảnh giác khi người lạ đề nghị hoặc tự ý cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc vào điện thoại.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động

Mạo danh nhân viên: Đối tượng có thể mặc trang phục, sử dụng thẻ nhân viên giả hoặc lấy lý do kiểm tra định kỳ, hỗ trợ chuyển đổi hóa đơn điện tử, cập nhật thông tin hợp đồng điện, nước, xử lý sự cố hoặc hoàn tiền hóa đơn. Cần chú ý khi người lạ che mặt, cố tình che biển số phương tiện, né tránh xác minh danh tính, vào hỏi vu vơ rồi tập trung thúc giục cài ứng dụng hoặc giao điện thoại. Những biểu hiện này cần được xem xét kết hợp.

Dụ dỗ cài đặt ứng dụng độc hại: Với lý do hỗ trợ khách hàng, đối tượng yêu cầu quét mã QR, truy cập đường link lạ để tải ứng dụng giả mạo hoặc tự ý thao tác cài đặt khi được giao điện thoại. Nếu người dân cấp quyền trợ năng, đọc tin nhắn hoặc điều khiển thiết bị cho ứng dụng chứa mã độc, đối tượng có thể thu thập dữ liệu, theo dõi thao tác và thực hiện giao dịch trái phép. Chúng còn có thể dụ cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã khôi phục hoặc xác nhận đăng nhập tài khoản dưới danh nghĩa “liên kết thanh toán”, “xác thực khách hàng”.

Từ dữ liệu đánh cắp được hoặc quyền truy cập thiết bị, đối tượng có thể truy cập ứng dụng ngân hàng, ví điện tử để chuyển tiền trái phép. Đồng thời, chúng có thể chiếm quyền sử dụng Zalo, Facebook, khai thác danh bạ, tin nhắn để mạo danh chủ tài khoản hỏi vay tiền, nhờ chuyển tiền hoặc gửi đường link độc hại cho bạn bè, người thân nhằm tiếp tục lừa đảo.

Để phòng ngừa, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Một là: Cảnh giác với người lạ tự xưng là nhân viên điện, nước đến nhà yêu cầu cài đặt phần mềm. Không giao điện thoại đang mở khóa, không để người chưa rõ danh tính tự ý thao tác, cài ứng dụng vào thiết bị của mình.

Hai là: Không quét mã QR, truy cập đường link lạ hoặc cài ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người lạ; không bật cài đặt từ nguồn không xác định. Chỉ tải ứng dụng từ CH Play, App Store theo hướng dẫn của đơn vị cung cấp dịch vụ và kiểm tra đúng nhà phát hành.

Ba là: Không cấp quyền điều khiển thiết bị, đọc tin nhắn, trợ năng cho ứng dụng không rõ nguồn gốc; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã khôi phục hoặc xác nhận đăng nhập lạ. Bảo vệ cả tài khoản ngân hàng và Zalo, Facebook; bật xác thực hai lớp khi được hỗ trợ. Khi nhận tin nhắn hỏi vay, nhờ chuyển tiền từ người quen, cần gọi số điện thoại đã biết hoặc gặp trực tiếp để xác minh.

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Bốn là: Chủ động xác thực thông tin, yêu cầu người đến làm việc xuất trình thẻ nhân viên, giấy giới thiệu; gọi tổng đài chính thức của đơn vị điện, nước để kiểm tra. Để yên tâm hơn, người có nhu cầu cài ứng dụng theo dõi chỉ số điện, nước nên trực tiếp đến điểm giao dịch, điểm thu, nộp tiền điện, nước chính thức để được hướng dẫn hoặc giới thiệu đến bộ phận hỗ trợ có thẩm quyền.

Năm là: Nếu đã cài ứng dụng nghi vấn, cần ngắt kết nối Internet hoặc tắt nguồn điện thoại; dùng thiết bị an toàn khác liên hệ ngân hàng để khóa dịch vụ có nguy cơ bị xâm phạm. Đổi mật khẩu Zalo, Facebook, đăng xuất thiết bị lạ hoặc yêu cầu nền tảng hỗ trợ khôi phục tài khoản; báo cho người thân, bạn bè qua kênh khác để phòng tránh bị lừa. Lưu giữ chứng cứ và trình báo cơ quan Công an gần nhất.