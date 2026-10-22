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Tất cả người dân có xe máy, ô tô chú ý thông báo mới nhất từ công an

Duy Anh
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Cơ quan công an vừa có hướng dẫn chi tiết về một số thủ tục quan trọng đối với người sở hữu phương tiện, người dân cần nắm rõ.

 Thủ tục sang tên xe máy, ô tô qua nhiều đời chủ 

Ngày 15/10 vừa qua, Công an tỉnh Tuyên Quang đã có hướng dẫn chi tiết về thủ tục thu hồi đăng ký, biển số xe để đăng ký sang tên theo Điều 32 Thông tư số 79 của Bộ Công an.

Theo quy định hiện hành, các tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe đến cơ quan đăng ký xe quản lý hồ sơ xe đó để làm thủ tục thu hồi. Sau đó đến cơ quan đăng ký xe nơi tổ chức, cá nhân đang sử dụng xe có trụ sở, cư trú để làm thủ tục đăng ký sang tên xe.

Tất cả người dân có xe máy, ô tô chú ý thông báo mới nhất từ công an - Ảnh 1.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Trong 02 ngày làm việc, cơ quan đăng ký xe thông báo cho chủ xe, niêm yết công khai và xác minh dữ liệu liên quan. Sau 30 ngày, nếu không có tranh chấp, khiếu kiện, cơ quan đăng ký xe tiếp tục giải quyết thủ tục thu hồi đăng ký, biển số theo quy định.

Sau khi hoàn tất thủ tục thu hồi, người đang sử dụng xe đến cơ quan đăng ký xe nơi mình cư trú để làm thủ tục đăng ký sang tên.

Chủ động hoàn thiện thủ tục sang tên xe là bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân và góp phần nâng cao hiệu quả quản lý phương tiện giao thông.

Hướng dẫn cấp lại biển số xe bị mất, hỏng

Cùng ngày, cổng thông tin Công an tỉnh Tuyên Quang cũng đăng tải hướng dẫn chi tiết về thủ tục cấp lại biển số xe bị mất, hỏng theo quy định mới nhất.

Theo cơ quan công an, trong quá trình sử dụng phương tiện, việc biển số xe bị rơi mất, gãy hỏng hay mờ chữ/số là tình huống rất nhiều người gặp phải. 

Khi rơi vào trường hợp này, người dân cần xử lý theo đúng quy định để tránh bị phạt tiền hoặc bị kẻ xấu lợi dụng, quy trình xử lý như sau:

Tất cả người dân có xe máy, ô tô chú ý thông báo mới nhất từ công an - Ảnh 2.

Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Cơ quan Công an khuyến cáo: Trong thời gian chờ cấp lại, không điều khiển xe tham gia giao thông khi không có biển số hoặc gắn biển tự chế, chủ động lựa chọn phương tiện thay thế, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.

Vì an toàn giao thông và sự nghiêm minh của pháp luật, mỗi người dân hãy nâng cao ý thức chấp hành quy định về đăng ký, quản lý phương tiện.

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