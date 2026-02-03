Tất cả người dân có xe đã bán, cho, tặng chú ý: Cách gửi yêu cầu xoá thông tin

Ứng dụng VNeTraffic – nền tảng số do Cục Cảnh sát giao thông thuộc Bộ Công an phát triển – đang ngày càng hoàn thiện với nhiều tiện ích hỗ trợ người dân trong quản lý thông tin giao thông. Được triển khai vận hành từ năm 2025, ứng dụng giúp người dùng dễ dàng tra cứu phạt nguội, theo dõi phương tiện cá nhân một cách nhanh chóng ngay trên điện thoại.

Bổ sung công cụ xử lý phương tiện không còn sở hữu

Trong phiên bản cập nhật mới nhất, VNeTraffic đã tích hợp thêm nhiều chức năng đáng chú ý, trong đó nổi bật là tiện ích xác nhận thông tin phương tiện. Với công cụ này, người dân có thể gửi yêu cầu bổ sung, loại bỏ hoặc xác minh tình trạng sở hữu phương tiện của mình.

Thực tế thời gian qua, không ít trường hợp phản ánh rằng phương tiện đã bán từ lâu hoặc thậm chí xe không liên quan lại bất ngờ xuất hiện trong tài khoản ứng dụng, gây hoang mang và khó khăn trong việc quản lý. Trước đây, để xử lý những vấn đề như vậy, người dân phải trực tiếp làm thủ tục khai báo với cơ quan công an và chờ xác minh.

Giờ đây, nhờ bản nâng cấp mới, người dùng có thể dễ dàng gửi yêu cầu xác nhận trong các tình huống như:

Cho phép phản ánh sai lệch thông tin giấy phép lái xe

Không chỉ dừng lại ở việc quản lý phương tiện, VNeTraffic còn nâng cấp mục Ví giấy tờ, bổ sung phần phản ánh thông tin trong giấy tờ cá nhân. Người dùng có thể chọn mục Giấy phép lái xe để gửi phản hồi nếu phát hiện dữ liệu hiển thị bị thiếu hoặc không chính xác.

Tại phần này, ứng dụng sẽ liệt kê các nội dung cần chỉnh sửa, chẳng hạn:

Người dân chỉ cần thực hiện theo hướng dẫn từng bước trên màn hình, xác nhận tính chính xác của thông tin cung cấp và nhấn Gửi phản ánh. Sau đó, cơ quan chức năng sẽ tiếp nhận, xem xét và cập nhật lại nếu phản ánh hợp lệ.

Để truy cập các tiện ích vừa được bổ sung, người dân cần nâng cấp ứng dụng VNeTraffic lên phiên bản mới nhất thông qua kho ứng dụng trên điện thoại.



