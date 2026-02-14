HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Tất cả người dân có thói quen mua vàng online chú ý: Đã có người phụ nữ mất 82 tỷ đồng

Chi Chi |

Một phụ nữ trình báo việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 82 tỷđồng thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến.

Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, tình hình tội phạm sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tiếp tục diễn biến phức tạp, đáng chú ý nổi lên phương thức giả mạo nền tảng giao dịch vàng quốc tế, tự xưng liên kết với ngân hàng nước ngoài nhằm dụ dỗ người dân tham gia đầu tư.

Mới đây, một phụ nữ ở Hà Nội bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 82 tỷ đồng thông qua hình thức giao dịch vàng trực tuyến trên nền tảng giả mạo. Theo đó, thông qua mạng xã hội, các đối tượng giới thiệu cơ hội đầu tư vàng sinh lời cao, quảng bá nền tảng giao dịch tự xưng liên kết với “ngân hàng Mỹ”, cam kết lợi nhuận ổn định, an toàn tuyệt đối. 

Khi nạp số tiền nhỏ, hệ thống hiển thị lợi nhuận tăng nhanh và cho rút tiền thành công. Khi nạn nhân đầu tư số tiền lớn, các đối tượng đưa ra hàng loạt lý do để yêu cầu nộp thêm tiền, gồm: phí đổi tiền quốc tế; phí mở tài khoản quốc tế; phí mở tài khoản pháp nhân; phí bảo hiểm giao dịch... 

Sau mỗi lần nộp phí, hệ thống tiếp tục viện dẫn lý do mới để kéo dài, không thực hiện việc rút tiền. Thực chất đây là thủ đoạn kéo dài, chiếm đoạt nhiều lần cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính.

