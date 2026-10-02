Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý công an sẽ liên tục điều tra các giao dịch chuyển khoản này

Người dân cần cảnh giác tuyệt đối trước những giao dịch chuyển khoản nhằm thuê, mua, bán tài khoản ngân hàng.

Công an tỉnh Tuyên Quang mới đây vừa triệt phá đường dây thu gom trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên tỉnh quy mô lớn. Thủ đoạn của tội phạm không còn đơn thuần là lừa gạt trên không gian mạng mà đã trực tiếp thâm nhập vào đời sống thường nhật, biến nhiều học sinh, sinh viên và những người trẻ tuổi nhẹ dạ trở thành mắt xích phục vụ dòng tiền phi pháp.

Chiêu trò núp bóng dịch vụ nhà trọ gom hàng nghìn tài khoản ngân hàng

Theo hồ sơ chuyên án mà Công an tỉnh Tuyên Quang cung cấp, nhóm cầm đầu gồm L.Đ.H. (SN 1999, trú tại Hưng Yên), L.Q.Đ. (SN 1999, trú tại Hà Nội) và N.V.T. (SN 1995, trú tại Bắc Ninh) đã thiết lập các văn phòng kinh doanh dịch vụ cho thuê, sửa chữa căn hộ và nhà trọ tại Hà Nội làm bình phong. Lợi dụng vỏ bọc hỗ trợ sinh viên tìm kiếm chỗ ở, các đối tượng tiếp cận những người trẻ tuổi có nhu cầu trang trải chi phí sinh hoạt để từng bước dẫn dụ họ tham gia vào đường dây.

Không dừng lại ở việc thu gom trực tiếp, nhóm này còn lôi kéo chính các học sinh, sinh viên trở thành "chân rết" trung gian, trả hoa hồng thông qua hình thức chuyển khoản trực tuyến nhanh để họ tiếp tục rủ rê bạn bè, người thân đứng tên mở tài khoản.

Các đối tượng trong đường dây thu gom trái phép thông tin tài khoản ngân hàng liên tỉnh quy mô lớn. Ảnh: CA Tuyên Quang

Nhưng các đối tượng không hề biết toàn bộ lịch sử biến động số dư và các lệnh chuyển tiền thù lao từ 500.000 đến 1.000.000 đồng cho mỗi tài khoản kèm SIM nhận mã OTP hiện đều bị cơ quan điều tra khoanh vùng, rà soát dữ liệu điện tử nhằm truy vết tận gốc nguồn tiền luân chuyển.

Từ việc thu gom hàng nghìn tài khoản thanh toán để phục vụ các giao dịch ngoại hối (Forex) trái phép với quy mô hơn 10 tỷ đồng, đường dây đã nhanh chóng bị bóc gỡ. Ngày 23/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã tống đạt quyết định khởi tố 11 bị can tại Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng và Đồng Nai về tội danh quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự, đồng thời niêm phong 21 điện thoại, 4 máy tính và gần 500 SIM rác nhận mã OTP.

Hiện nay, lực lượng công an đang đẩy mạnh phối hợp cùng hệ thống ngân hàng và các tổ chức trung gian thanh toán để mở rộng điều tra, liên tục rà quét toàn bộ các luồng giao dịch chuyển tiền thù lao đáng ngờ phát sinh từ các tài khoản của nhóm cầm đầu. Bất kỳ khoản tiền nào có dấu hiệu trả công cho hành vi mua bán, tiếp tay thu gom tài khoản thanh toán đều sẽ bị trích xuất sao kê, xác minh danh tính người thụ hưởng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, không có vùng cấm.

Chế tài xử phạt nghiêm khắc: Phạt hành chính đến 200 triệu đồng, đối diện án tù tới 7 năm

Nhiều bạn trẻ vẫn lầm tưởng việc mở rồi bán tài khoản ngân hàng chỉ là giao dịch dân sự thông thường nhằm kiếm chút tiền tiêu vặt. Tuy nhiên, theo Công an tỉnh Đắk Lắk, hành lang pháp lý hiện hành đã thiết lập những khung chế tài rất nghiêm khắc để xử lý triệt để hành vi này:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Xử phạt vi phạm hành chính: Căn cứ khoản 6 Điều 30 Nghị định số 340/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 9/2/2026), mọi hành vi mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn tài khoản thanh toán hoặc mua bán thông tin tài khoản thanh toán đều là hành vi vi phạm pháp luật. Cá nhân vi phạm có thể bị phạt tiền lên tới 200 triệu đồng, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi này.

Truy cứu trách nhiệm hình sự: Khi hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật hình sự. Cụ thể, theo Điều 291 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), người thực hiện hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán hoặc công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác có thể bị phạt tiền đến 500 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 07 năm, tùy thuộc vào tính chất, mức độ và số lượng tài khoản vi phạm.

Nguy cơ đồng phạm trong các đại án: Trong trường hợp người mở hoặc bán tài khoản biết rõ tài khoản đó được đối tượng xấu sử dụng vào các mục đích phi pháp như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, tổ chức đánh bạc hoặc tài trợ khủng bố mà vẫn cố tình tiếp tay, cung cấp, thì còn bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm đối với các tội danh tương ứng.

Mất quyền kiểm soát dòng tiền và cái giá đắt cho tương lai

Bên cạnh các chế tài pháp luật nghiêm khắc, cơ quan công an cũng chỉ rõ những tổn hại lâu dài đối với cá nhân tham gia vào mạng lưới mua bán tài khoản:

Mất kiểm soát hoàn toàn đối với dòng tiền đi qua tài khoản mang tên mình: Khi giao bán tài khoản kèm mật khẩu Internet Banking và SIM nhận OTP, chủ tài khoản đã chuyển giao toàn bộ quyền kiểm soát cho kẻ ẩn danh. Mọi giao dịch gian lận sau đó đều đứng tên chính chủ, khiến người mở tài khoản trở thành đối tượng đầu tiên bị triệu tập, phong tỏa tài chính và chứng minh nguồn gốc tiền khi vụ án bị phanh phui.

Bị đưa vào "danh sách đen" của toàn hệ thống ngân hàng: Những cá nhân liên quan đến các tài khoản rác phục vụ tội phạm sẽ bị các tổ chức tín dụng đánh dấu rủi ro cao, đóng băng giao dịch hoặc từ chối cung cấp dịch vụ ngân hàng, thẻ tín dụng trong nhiều năm. Điều này gây cản trở nghiêm trọng cho quá trình đi làm nhận lương, xin việc, vay vốn sản xuất kinh doanh hay tiếp cận các dịch vụ tài chính hợp pháp sau này.

Trách nhiệm từ gia đình, nhà trường và nguyên tắc bảo vệ danh tính số

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Trước phương thức ngày càng tinh vi của các đường dây tội phạm công nghệ cao, cơ quan công an khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh và các cơ sở đào tạo, cần nâng cao ý thức cảnh giác:

Tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc bảo mật thông tin: Không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán dưới bất kỳ hình thức nào. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực OTP hay dữ liệu sinh trắc học cho tổ chức, cá nhân khi chưa xác định rõ thẩm quyền hợp pháp.

Tăng cường tuyên truyền, định hướng trong học đường: Nhà trường và gia đình cần chủ động phổ biến các chế tài tại Nghị định 340/2025/NĐ-CP và Điều 291 Bộ luật Hình sự cho học sinh, sinh viên; cảnh báo sớm các thủ đoạn rủ rê mở tài khoản nhận hoa hồng núp bóng dịch vụ nhà trọ, tìm việc làm thêm.

Chủ động trình báo cơ quan chức năng: Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu thu mua, thuê mượn tài khoản ngân hàng hoặc phát hiện thông tin cá nhân của mình bị lợi dụng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được can thiệp và xử lý kịp thời theo luật định.

