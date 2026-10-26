Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông báo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trả lời câu hỏi về quy định liên quan đến sổ đỏ.

Quy định xử lý sai sót thông tin thửa đất trên sổ đỏ

Mới đây, Cổng TTĐT Chính phủ đưa tin, công dân Lê Thị Hạnh đã gửi câu hỏi với nội dung:

"Tôi xin hỏi, khi Tổ công tác thu thập thông tin dữ liệu đất phát hiện sổ đỏ bị sai thông tin chéo số hiệu thửa đất và diện tích thửa đất giữa hai bên liền kề nhau thì Tổ công tác sẽ xử lý thế nào và người sử dụng phải làm gì?"



Về câu hỏi này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lờinhư sau:

Nội dung phản ánh, kiến nghị của bà chưa nêu cụ thể nội dung sai sót như thế nào (không có hồ sơ kèm theo) nên Bộ Nông nghiệp và Môi trường không có cơ sở trả lời cụ thể. Tuy nhiên, trên cơ sở nội dung phản ánh, kiến nghị của bà, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin cung cấp một số nguyên tắc và quy định liên quan như sau:

Trường hợp có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được tổ chức đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận thì thực hiện việc đính chính thông tin trên Giấy chứng nhận theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 152 của Luật Đất đai năm 2024.

Trình tự, thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã được quy định tại mục XIV, nội dung C, Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31/1/2026 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 254/2025/QH15 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai "giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục hành chính về đất đai để thực hiện các trường hợp quy định tại Điều 14 của Nghị định này", trong đó có trình tự, thủ tục đính chính Giấy chứng nhận.

Hiện nay, để phục vụ công tác thu thập thông tin trong quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, người sử dụng đất phối hợp với các Tổ công tác ở địa phương để cung cấp thông tin có liên quan đến làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai.

Nhiệm vụ của Tổ công tác được các địa phương quy định cụ thể cho phù hợp với điều kiện của từng địa phương; Văn phòng Đăng ký đất đai ở các địa phương là đầu mối trong việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Trường hợp ghi nhận có sai lệch thông tin trên giấy tờ quyền sử dụng đất và thực tế thì Tổ công tác ghi nhận, tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền; trình tự, thủ tục đính chính thông tin sai lệch sẽ theo quy định hiện hành khi thực hiện các thủ tục hành chính đất đai.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: VGP

Chỉ còn bản photo, làm lại sổ đỏ được không?

Công dân Nguyễn Thị Liễu cũng gửi câu hỏi thông qua Cổng TTĐT Chính phủ như sau:

"Gia đình tôi có sổ đỏ đất mang tên bố tôi. Bố tôi mất năm 2008, nay gia đình cần làm thủ tục chuyển sang tên mẹ tôi nhưng bản gốc sổ đỏ đã bị mất, chỉ còn bản photo. Xin hỏi, gia đình tôi có được dùng bản photo đó như một giấy tờ hợp pháp để đối chiếu thông tin đất đai và làm lại sổ được không?"

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Nội dung bà Liễu hỏi là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương trên cơ sở kiểm tra hồ sơ địa chính, hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, thông tin về người sử dụng đất và người thừa kế. Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời về nguyên tắc như sau:

Điểm o khoản 1 Điều 133 Luật Đất đai năm 2024 quy định đăng ký biến động đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có yêu cầu cấp lại Giấy chứng nhận đã bị mất.

Khoản 2 Điều 11 và khoản 23 Điều 13 Thông tư số 10/2024/TT-BTNMT quy định việc thể hiện thông tin trong hồ sơ địa chính đối với trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận và trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất.

Do bố của bà Liễu đã chết, gia đình bà cần thực hiện thủ tục đăng ký biến động do nhận thừa kế quyền sử dụng đất; đồng thời khai báo việc bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp bị mất để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý theo quy định.

Việc xác định người có quyền sử dụng đất chung với bố của bà (nếu có), người thừa kế, phần quyền được hưởng và hồ sơ thừa kế phải căn cứ hồ sơ, giấy tờ cụ thể và quy định của pháp luật về dân sự.

Bản photocopy Giấy chứng nhận không thay thế bản gốc, nhưng có thể được nộp kèm để cung cấp thông tin, hỗ trợ cơ quan đăng ký đất đai tra cứu hồ sơ cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ địa chính và xác minh thông tin thửa đất.

Theo điểm d khoản 2 Điều 14 và khoản 1 Điều 15 Nghị định số 49/2026/NĐ-CP, UBND cấp tỉnh quy định cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận và trình tự, thủ tục hành chính để thực hiện, trong đó có thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.

Gia đình bà liên hệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ đất đai theo quy định của UBND tỉnh Cao Bằng để được hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký thừa kế gắn với việc xử lý Giấy chứng nhận bị mất.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin nêu trên để bà Nguyễn Thị Liễu biết, thực hiện. Trường hợp còn khó khăn, vướng mắc, đề nghị bà liên hệ cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn theo quy định của pháp luật.